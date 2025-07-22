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Головна Фінанси Осучаснення виплат військових ЗСУ — що чекає у серпні

Осучаснення виплат військових ЗСУ — що чекає у серпні

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:30
Грошове забезпечення для військових у серпні — чи чекати індексації
Український військовий. Фото: Генштаб

У серпні 2025 року українські військовослужбовці можуть розраховувати на грошове забезпечення, що складатиметься з посадового окладу, доплат, надбавок та премій. Окрім того, наступного місяця передбачена індексація виплат.

Питання нарахування відповідних виплат передбачене законом №2011-XII.

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Грошове забезпечення для військових у серпні

В українській армії розмір грошового забезпечення для кожного військовослужбовця є індивідуальним, адже залежить від багатьох факторів. Серед основних:

  • займана посада;
  • військове звання;
  • тривалість та інтенсивність служби;
  • умови несення військової служби.

У 2025 році мінімальна виплата має становити 20,13 тис. грн. Максимальна сума залежить від особливостей несення служби конкретного військового, роду військ, його особистого вкладу та індивідуальних показників.

Зокрема, декому з військовослужбовців передбачені винагороди. Ті, хто виконують бойові завдання за межами зон бойових дій, мають право на доплату у 30 тис. грн.
 
Військовим, які несуть службу у "гарячих точках" на сході країни, на окупованих чи ворожих територіях, нараховують щомісяця винагороди у 50, 70 та 100 тис. грн.

Окрім того, передбачені інші види доплат, зокрема, за знищену ворожу техніку. Найбільше доплатять за знищення корабля першого рангу — 243,6 тис. грн, другого рангу — 182,7 тис. грн, третього рангу — 121,8 тис. грн, четвертого рангу — 97,4 тис. грн. Найменше надають за знищення військових авто, інженерних машин — 12,18 тис. грн.

Також передбачені премії, які виплачують щомісяця на основі наказу командира підрозділу, з урахуванням: 

  • військової дисципліни; 
  • наявності дисциплінарних стягнень; 
  • показників виконання службових обов'язків.

Декому нададуть доплати за наукові ступені та звання.  

Осучаснення виплат у ЗСУ в серпні

Індексація виплат в країні може відбуватися у разі перевищення індексу споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, порогу індексації у 103%. У липні Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень у 100,8%. Від цього показника залежать рівень індексації зарплати залежно від того, які базові місяці взяті для розрахунку.

Так, у серпні для тих, хто дослухався до порад Міністерства соціальної політики і базовим місяцем вважав січень поточного року, коефіцієнт індексації становитиме 4,4%, тобто такий же рівень, за яким проводили і в липні. У серпні максимальна сума індексації становитиме 133 грн.

Раніше ми повідомляли про призначення премій українським військовослужбовцям. Таку виплату в деяких випадках можуть суттєво урізати. 

Також ми розповідали про те, що в Україні передбачені щомісячні виплати в розмірі 8 тис. грн. Таку суму надають кавалерам ордена "За мужність". 

зарплати виплати гроші індексація військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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