Грошове забезпечення для військових у серпні — чи чекати індексації

Осучаснення виплат військових ЗСУ — що чекає у серпні
У серпні 2025 року українські військовослужбовці можуть розраховувати на грошове забезпечення, що складатиметься з посадового окладу, доплат, надбавок та премій. Окрім того, наступного місяця передбачена індексація виплат.
Питання нарахування відповідних виплат передбачене законом №2011-XII.
Грошове забезпечення для військових у серпні
В українській армії розмір грошового забезпечення для кожного військовослужбовця є індивідуальним, адже залежить від багатьох факторів. Серед основних:
- займана посада;
- військове звання;
- тривалість та інтенсивність служби;
- умови несення військової служби.
У 2025 році мінімальна виплата має становити 20,13 тис. грн. Максимальна сума залежить від особливостей несення служби конкретного військового, роду військ, його особистого вкладу та індивідуальних показників.
Зокрема, декому з військовослужбовців передбачені винагороди. Ті, хто виконують бойові завдання за межами зон бойових дій, мають право на доплату у 30 тис. грн.
Військовим, які несуть службу у "гарячих точках" на сході країни, на окупованих чи ворожих територіях, нараховують щомісяця винагороди у 50, 70 та 100 тис. грн.
Окрім того, передбачені інші види доплат, зокрема, за знищену ворожу техніку. Найбільше доплатять за знищення корабля першого рангу — 243,6 тис. грн, другого рангу — 182,7 тис. грн, третього рангу — 121,8 тис. грн, четвертого рангу — 97,4 тис. грн. Найменше надають за знищення військових авто, інженерних машин — 12,18 тис. грн.
Також передбачені премії, які виплачують щомісяця на основі наказу командира підрозділу, з урахуванням:
- військової дисципліни;
- наявності дисциплінарних стягнень;
- показників виконання службових обов'язків.
Декому нададуть доплати за наукові ступені та звання.
Осучаснення виплат у ЗСУ в серпні
Індексація виплат в країні може відбуватися у разі перевищення індексу споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, порогу індексації у 103%. У липні Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень у 100,8%. Від цього показника залежать рівень індексації зарплати залежно від того, які базові місяці взяті для розрахунку.
Так, у серпні для тих, хто дослухався до порад Міністерства соціальної політики і базовим місяцем вважав січень поточного року, коефіцієнт індексації становитиме 4,4%, тобто такий же рівень, за яким проводили і в липні. У серпні максимальна сума індексації становитиме 133 грн.
Раніше ми повідомляли про призначення премій українським військовослужбовцям. Таку виплату в деяких випадках можуть суттєво урізати.
Також ми розповідали про те, що в Україні передбачені щомісячні виплати в розмірі 8 тис. грн. Таку суму надають кавалерам ордена "За мужність".
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