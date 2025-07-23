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Главная Финансы Выплаты в ВСУ — кому начислят дополнительно 70 тыс. грн в августе

Выплаты в ВСУ — кому начислят дополнительно 70 тыс. грн в августе

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:30
Выплаты в армии — кому гарантируют дополнительные 70 тыс. грн в августе
Украинские военные / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Пребывание украинских военнослужащих на фронте, или так называемом "нуле", считается самым опасным, а потому предусматривает предоставление дополнительного материального поощрения. Известно, при каких условиях военные, осуществляющие выполнение задач в зоне активных боевых действий, получат специальную доплату в 70 тыс. грн в августе 2025 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны.

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Согласно постановлению N168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", военнослужащие на время военного положения имеют право на дополнительное одноразовое вознаграждение в размере 70 тыс. грн за каждые 30 суток выполнения боевых или спецзаданий.

Такое вознаграждение ввели как дополнительное к другим видам вознаграждений в 30, 50 и 100 тыс. грн. Его начисляют:

  • за боевые/специальные действия на линии соприкосновения с противником на расстоянии выполнения задач воинскими частями первого эшелона обороны или наступления/контрнаступления до ротного опорного пункта;
  • за аналогичные задачи, выполненные на оккупированных территориях;
  • за задачи, проведенные на локации между позициями Сил обороны и вражеской армии на территориях выполнения боевых действий;
  • за задачи, которые были выполнены на территории противника.

Как отмечали в оборонном ведомстве, у военных, учитывая остальные виды доплат, на фронте есть потенциальная возможность получать ежемесячно около 190 тыс. гривен. В соответствующую сумму могут входить следующие выплаты:

  • денежное обеспечение, зависящее от воинского звания, должности и выслуги лет (в минимум 20,1 тыс. грн в 2025 году);
  • "боевые" выплаты — до 100 тыс. грн;
  • доплаты за каждые 30 дней — 70 тыс. грн.

Правила предоставления дополнительной выплаты в 70 тыс. грн

Что касается начисления дополнительной выплаты в 70 тыс. грн, то военные, которые подпадают под вышеописанные условия, должны иметь подтверждение о выполнении боевых/спецзаданий в рамках военной службы на "нуле".

Вознаграждение назначается, основываясь на таких данных:

  • боевой приказ (боевое распоряжение);
  • журнал боевых действий/ донесения;
  • рапорт/донесение командира подразделения или группы по осуществлению таких задач каждым военнослужащим.

Такие приказы о вознаграждении должны издаваться до 5 числа каждого месяца на основе подтвержденной информации о продолжительности выполнения боевых или спецзаданий.

В случае неначисления выплат, боец должен обратиться к командованию для уточнения причин и подать соответствующий запрос в финансовую службу части.

В случае предоставления необоснованного отказа — имеют право обратиться в военную прокуратуру или к омбудсмену.

Ранее мы писали о том, что в августе военнослужащим предусмотрено начисление денежного довольствия вместе с доплатами и надбавками. Известно, следует ли ожидать индексации в последний месяц лета.

Также мы рассказывали, кому из бойцов ВСУ предусмотрены дополнительные выплаты к окладу в 30 тыс. грн. В августе на такую сумму смогут рассчитывать те военные, которые выполняют боевые/спецзадания в соответствии с боевыми распоряжениями вне линии соприкосновения.

выплаты ВСУ армия деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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