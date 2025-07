Выплаты в армии — кому гарантируют дополнительные 70 тыс. грн в августе

Украинские военные / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Пребывание украинских военнослужащих на фронте, или так называемом "нуле", считается самым опасным, а потому предусматривает предоставление дополнительного материального поощрения. Известно, при каких условиях военные, осуществляющие выполнение задач в зоне активных боевых действий, получат специальную доплату в 70 тыс. грн в августе 2025 года. Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны. Согласно постановлению N168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", военнослужащие на время военного положения имеют право на дополнительное одноразовое вознаграждение в размере 70 тыс. грн за каждые 30 суток выполнения боевых или спецзаданий. Такое вознаграждение ввели как дополнительное к другим видам вознаграждений в 30, 50 и 100 тыс. грн. Его начисляют: за боевые/специальные действия на линии соприкосновения с противником на расстоянии выполнения задач воинскими частями первого эшелона обороны или наступления/контрнаступления до ротного опорного пункта;

за аналогичные задачи, выполненные на оккупированных территориях;

за задачи, проведенные на локации между позициями Сил обороны и вражеской армии на территориях выполнения боевых действий;

за задачи, которые были выполнены на территории противника. Как отмечали в оборонном ведомстве, у военных, учитывая остальные виды доплат, на фронте есть потенциальная возможность получать ежемесячно около 190 тыс. гривен. В соответствующую сумму могут входить следующие выплаты: денежное обеспечение, зависящее от воинского звания, должности и выслуги лет (в минимум 20,1 тыс. грн в 2025 году);

"боевые" выплаты — до 100 тыс. грн;

доплаты за каждые 30 дней — 70 тыс. грн. Правила предоставления дополнительной выплаты в 70 тыс. грн Что касается начисления дополнительной выплаты в 70 тыс. грн, то военные, которые подпадают под вышеописанные условия, должны иметь подтверждение о выполнении боевых/спецзаданий в рамках военной службы на "нуле". Вознаграждение назначается, основываясь на таких данных: боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий/ донесения;

рапорт/донесение командира подразделения или группы по осуществлению таких задач каждым военнослужащим. Такие приказы о вознаграждении должны издаваться до 5 числа каждого месяца на основе подтвержденной информации о продолжительности выполнения боевых или спецзаданий. В случае неначисления выплат, боец должен обратиться к командованию для уточнения причин и подать соответствующий запрос в финансовую службу части. В случае предоставления необоснованного отказа — имеют право обратиться в военную прокуратуру или к омбудсмену. Ранее мы писали о том, что в августе военнослужащим предусмотрено начисление денежного довольствия вместе с доплатами и надбавками. Известно, следует ли ожидать индексации в последний месяц лета. Также мы рассказывали, кому из бойцов ВСУ предусмотрены дополнительные выплаты к окладу в 30 тыс. грн. В августе на такую сумму смогут рассчитывать те военные, которые выполняют боевые/спецзадания в соответствии с боевыми распоряжениями вне линии соприкосновения.