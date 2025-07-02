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Головна Фінанси Грошове забезпечення в ЗСУ — кому доплатять по 30 тис. грн

Грошове забезпечення в ЗСУ — кому доплатять по 30 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:30
Грошове забезпечення в армії — що треба знати про доплату у 30 тис. грн
Українські військові / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Ключові моменти Хто з військових має право на виплату 30 тис. грн Які документи необхідні для отримання виплати

В Україні деяким військовим, які виконують бойові або спецзавдання відповідно до бойових розпоряджень поза фронтом, пропорційно часу їх виконання за місяць, передбачені додаткові виплати до посадового окладу. Відомо, які особливості призначення відповідної винагороди. 

Це передбачено наказом №260 Міністерства оборони.

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Хто з військових має право на виплату 30 тис. грн 

На початку повномасштабної війни відповідні доплати у 30 тис. грн отримували всі військові. З 1 лютого 2023 року щомісячну додаткову винагороду було скасовано для військовослужбовців, які перебувають у тилу.

Проте у 2025 році у Верховній Раді з’явився законопроєкт №13296, що передбачає повернення щомісячних виплат у 30 тис. грн для всіх військовослужбовців. Тобто у разі ухвалення документа виплати можуть знову почати нараховувати всім бійцям.

Нині, згідно з пунктом 2 розділу 34 наказу, військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання відповідно до військових наказів, мають виплачувати по 30 тис. грн винагороди на місяць, незалежно від того, чи перебувають в зоні бойових дій. Йдеться про тих, хто ризикує життям, виконуючи завдання, проте не залучені безпосередньо до участі в боях з ворогом.

Так, на відповідну суму мають право військові, які виконують важливі бойові функції поза межами фронту. А саме:

  • військовослужбовці, які забезпечують протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної для країни інфраструктури;
  • бійці, які здійснюють забезпечення підрозділів відповідно до бойових або логістичних розпоряджень;
  • військові, які здійснюють бойові чергування (зокрема, на блокпостах).

Які документи необхідні для отримання виплати

Для того, щоб військовим нарахували відповідні доплати, необхідне підтвердження безпосередньої участі у бойових діях чи заходах, виконаннях бойових (спеціальних) завдань. Такою підставою може бути інформація з кількох видів документів. Виплати призначать на основі:

  • бойового наказу (бойового розпорядження);
  • журналу бойових дій (вахтового, навігаційно-вахтового, навігаційного журналу) або журналу ведення оперативної обстановки, бойового донесення, постової відомості (у разі охорони об'єкта, що зазнав збройного нападу);
  • рапортів (донесень) командирів підрозділів (груп), кораблів (суден), катерів про участь кожного військового у бойових діях/заходах, у виконанні бойових чи спецзавдань.

Раніше ми писали, що в липні 2025 року очікується підвищення розмірів грошового забезпечення військових ЗСУ завдяки індексації. Осучаснення виплат відбудеться через зміну рівня індексу інфляції. 

Також повідомляли, що в липні деяким військовим нарахують додатково 30,2 тис. грн. Йдеться про матеріальну допомогу для тих, хто раніше уклав перший контракт з Міноборони. 

виплати ЗСУ гроші військові військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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