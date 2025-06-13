Денежное обеспечение в ВСУ в июле — кто получит право на 30 тыс. грн доплаты

Выплаты в ВСУ — кому гарантируют дополнительно 30 тыс. грн в июле
В июле 2025 года части военнослужащих назначат доплату к основному окладу в размере 30 тыс. гривен. Для того, чтобы иметь право на соответствующую составляющую денежного обеспечения, необходимо выполнить несколько условий.
Такие требования прописаны в приказе №566 Министерства обороны.
Условия назначения доплаты военным в 30 тыс. грн в июле
Согласно нормам приказа "Об утверждении изменений в порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам", на доплату в размере 30 тыс. грн будут иметь право военные при условии выполнения боевых и специальных задач. Речь идет о:
- интенсивной подготовке к проведению боевых действий в воинских подразделениях из состава резерва Главнокомандующего ВСУ;
- управлении группировками войск из состава развернутых пунктов управления Генерального штаба;
- управлении подчиненными силами и средствами, согласно задачам, возложенным на администрацию Госспецслужбы транспорта;
- задачи в составе рабочей группы/одиночным порядком, определенными Главкомом/начальником Генштаба в рамках регионов, где ведутся боевые действия;
- выполнении задач вне районов ведения боевых действий в сфере разминирования, выявления, обезвреживания и ликвидации взрывоопасных предметов;
- задачи в составе группировок войск Сил обороны государства в соответствии с перечнем задач, утвержденным оборонным ведомством;
- выполнении задач по разнообразному обеспечению группировок войск Сил обороны государства в районах проведения боевых действий;
- задачах по противовоздушному прикрытию/наземной обороне критической инфраструктуры.
Механизм начисления соответствующих доплат для военных
Согласно правилам, начисление соответствующих доплат в размере 30 тысяч гривен к основному окладу для военных состоится исключительно на основе документов, подтверждающих выполнение особых задач. А именно:
- боевого приказа (боевого распоряжения);
- журнала боевых действий (вахтенного/навигационно-вахтенного/ навигационного журнала/журнала ведения оперативной обстановки/боевого донесения/постовой ведомости (в случае охраны объектов, где было совершено вооруженное нападение противника);
- рапорта командира подразделения, корабля, катера об участии каждого бойца в боевых действиях/мероприятиях в выполнении соответствующих боевых задач.
Оформлять назначение выплат будет командир. В случае положительного решения — дополнительные средства военным поступят на банковские карты через месяц после выполнения вышеперечисленных задач.
Ранее мы сообщали о том, кто из военных получает наибольший размер дополнительных выплат. В частности, сумму в 100 тыс. грн назначают военным, которые непосредственно привлечены к выполнению боевых или спецзаданий, а также сумму в 243 тыс. грн за уничтожение некоторой вражеской военной техники.
Также рассказывали, что в одном из городов военные получат повышенную единовременную денежную помощь. Речь идет о сумме в 30 и 40 тыс. грн тем, кто получил I и II группы инвалидности вследствие войны.
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