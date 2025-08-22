Грошове забезпечення в ЗСУ — хто отримає додатково 24 тис. грн у вересні

Українські військовослужбовці / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У вересні 2025 року деякі військовослужбовці Сил оборони України зможуть отримати не тільки щомісячну суму основного грошового забезпечення, а й додаткові разові виплати. Зокрема, декому з військових виплатять бонус у щонайменше 24 тис. грн.

Додаткові виплати військових у вересні

На додаткову виплату наступного місяця у доповнення до грошового забезпечення зможуть розраховувати ті військові, які перед цим уклали перший контракт.

Така допомога вважається заохочувальною для вступу на військову службу за контрактом, тому її надають військовослужбовцям одноразово. У 2025 році розмір виплати стартує з 24,2 тис. грн. Така сума передбачена для рядового складу за укладання першого контракту терміном на три роки.

Дещо більші одноразові суми грошової допомоги передбачені для сержантського і старшинського складу. Їм виплатять за укладення першого контракту терміном від трьох років 27,25 тс. грн

Водночас для офіцерського складу за підписання першого контракту терміном від одного року передбачене призначення разової виплати у сумі 30,28 тис. грн.

Для того, щоб отримати кошти, такі військовослужбовці мають написати рапорти командирам після того, як:

набуде чинності перший контракт;

військовий вступить до виконання обов’язків за посадою на основі наказу.

Що треба знати про грошове забезпечення в армії

Згідно з чинними правилами, розмір мінімального щомісячного грошового забезпечення військових становить 20,1 тис. грн. Проте на остаточну суму виплати впливає низка факторів. Зокрема, вони можуть різнитися, залежно від наступних обставин:

займаної посади військовослужбовцем;

військового звання;

тривалості військової служби;

інтенсивності служби в ЗСУ;

умов несення військової служби.

У вересні поточного року деякі бійці отримають винагороди за виконання бойових завдань поза межами зон бойових дій у розмірі 30 тис. грн.

За виконання бойових чи спецзавдань у "гарячих точках" на сході країни, на окупованій чи на ворожій території доплатять 50, 70 та 100 тис. грн.

Також українським захисникам передбачені доплати за знищення техніки противника. Розмір виплати залежить від виду техніки чи виконання робіт. Зокрема, за розмінування, розгородження, прокладання шляхів, землерийних робіт для подолання водних перешкод військовим доплатять по 12 тис. грн.

Окрім того, у вересні передбачена індексація виплат на рівні поточного місяця.

Раніше ми розповідали, що виплати військових в Україні можуть зрости до рівня армій країн-членів НАТО. Очікується, що суми навіть у тилових підрозділах зможуть становити 50 тис. грн.

Також писали про те, як відбудеться індексація виплат у ЗСУ у вересні цього року. Згідно з нормами, осучаснення виплат залежить від рівня інфляції в країні.