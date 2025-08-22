Видео
Выплаты в ВСУ — кто дополнительно получит 24 тыс. грн в сентябре

Выплаты в ВСУ — кто дополнительно получит 24 тыс. грн в сентябре

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:30
Денежное обеспечение в ВСУ — кто получит дополнительно 24 тыс. грн в сентябре
Украинские военнослужащие / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В сентябре 2025 года некоторые военнослужащие Сил обороны Украины смогут получить не только ежемесячную сумму основного денежного обеспечения, но и дополнительные разовые выплаты. В частности, некоторым из военных выплатят бонус в минимум 24 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства обороны.

Читайте также:

Дополнительные выплаты военных в сентябре

На дополнительную выплату в следующем месяце в дополнение к денежному обеспечению смогут рассчитывать те военные, которые перед этим заключили первый контракт.

Такая помощь считается поощрительной для вступления на военную службу по контракту, поэтому ее предоставляют военнослужащим единовременно.

В 2025 году размер выплаты стартует с 24,2 тыс. грн. Такая сумма предусмотрена для рядового состава за заключение первого контракта сроком на три года.

Несколько большие единовременные суммы денежной помощи предусмотрены для сержантского и старшинского состава. Им выплатят за заключение первого контракта сроком от трех лет 27,25 тыс. грн.

В то же время для офицерского состава за подписание первого контракта сроком от одного года предусмотрено назначение разовой выплаты в сумме 30,28 тыс. грн.

Для того чтобы получить средства, такие военнослужащие должны написать рапорты командирам после того, как:

  • вступит в силу первый контракт;
  • военный приступит к исполнению обязанностей по должности на основании приказа.

Что нужно знать о денежном довольствии в армии

Согласно действующим правилам, размер минимального ежемесячного денежного довольствия военных составляет 20,1 тыс. грн. Однако на окончательную сумму выплаты влияет ряд факторов. В частности, они могут отличаться, в зависимости от следующих обстоятельств:

  • занимаемой должности военнослужащим;
  • воинского звания;
  • продолжительности военной службы;
  • интенсивности службы в ВСУ;
  • условий несения военной службы.

В сентябре текущего года некоторые бойцы получат вознаграждения за выполнение боевых задач вне зон боевых действий в размере 30 тыс. грн.

За выполнение боевых или спецзаданий в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированной или на вражеской территории доплатят 50, 70 и 100 тыс. грн.

Также украинским защитникам предусмотрены доплаты за уничтожение техники противника. Размер выплаты зависит от вида техники или выполнения работ. В частности, за разминирование, разграждение, прокладку путей, землеройные работы для преодоления водных преград военным доплатят по 12 тыс. грн.

Кроме того, в сентябре предусмотрена индексация выплат на уровне текущего месяца.

Ранее мы рассказывали, что выплаты военных в Украине могут вырасти до уровня армий стран-членов НАТО. Ожидается, что суммы даже в тыловых подразделениях смогут составлять 50 тыс. грн.

Также писали о том, как произойдет индексация выплат в ВСУ в сентябре этого года. Согласно нормам, осовременивание выплат зависит от уровня инфляции в стране.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
