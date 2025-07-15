Порядок нарахування грошового забезпечення військовим планують оновити — що зміниться

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: УНІАН

У 2022 році до лав Збройних сил України приєдналися тисячі чоловіків та жінок, щоб захистити державу від повномасштабного вторгнення російських окупантів. Наразі багато громадян продовжують перебувати в армії та отримують від держави грошове забезпечення. Тим часом влада може змінити механізм нарахування виплат захисникам.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Що не так із грошовим забезпеченням військовослужбовців

На сайті Верховної Ради України (ВРУ) зареєстрували проєкт закону № 13449 "Про внесення змін до деяких Законів України щодо проходження військової служби в умовах воєнного стану та осучаснення рівня грошового забезпечення військовослужбовця". Автори документа хочуть осучаснити виплати військовослужбовцям, оскільки нинішня система нарахувань застаріла.

Як зазначається у пояснювальній записці, за військовим законодавством розмір грошового забезпечення захисника залежить від інтенсивності проходження військової служби — виходячи з того, що військові належать до категорії держслужбовців. При цьому у законодавстві відсутні оціночні критерії проходження військової служби, яка не залежить від наявності чи відсутності бойових задач, які мають виконувати військовослужбовці.

"Таким чином, у військовослужбовців відсутня гарантована динаміка збільшення посадових окладів, як безпосереднього чинника мотивування військових та відзначення їх особливого внеску в обороноздатність країни, виходячи із умов сьогодення", — йдеться в документі.

Що хочуть змінити

Тож у законопроєкті пропонується, щоб для визначення рівня інтенсивності проходження військової служби враховувалися:

воєнний стан;

перебування військової частини безпосередньо в районі бойових дій, де служать військовослужбовці незалежно від займаної посади та безпосередньої участі в боях по стримуванні та відсічі збройної агресії.

Якщо говорити простими словами, то парламенту пропонують виокремити рівень інтенсивності як фактора, від якого залежатиме розмір грошового забезпечення під час проходженні військової служби.

Для цього у законопроєкті передбачені зміни до двох законів: "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

У першому пропонується доповнити статтю 9-2, за якою визначаються винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану (особливого періоду), нормами про застосування коефіцієнтів для визначення розміру додаткових доплат військовим:

якщо військовослужбовець служитиме в районах безпосереднього ведення бойових дій — застосовуватиметься коефіцієнт 3;

якщо братиме участь в боях на лінії зіткнення з військовими підрозділами ворога — застосовуватиметься коефіцієнт 5.

Коефіцієнт 3 автори законопроєкту пропонують застосовувати до щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців, які несуть службу чи забезпечують боєздатність підрозділів безпосередньо в районах бойових завдань під час воєнного стану.

А коефіцієнт 5 — до щомісячного грошового забезпечення захисників, які є учасниками боїв на лінії зіткнення або обороняють Україну в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, між позиціями сил оборони та військ агресора або на території держави-агресора під час воєнного стану — за кожну добу виконання таких завдань.

Змінами у другому законі пропонується офіційно закріпити норму про те, що загальний розмір грошового забезпечення, який враховується при обчисленні військових пенсій, складається з усіх додаткових доплат (окрім одноразових).

Раніше ми розповідали про матеріальну допомогу для захисників. Пояснювали, зокрема, як нараховуються виплати. Дізнавайтесь також, скільки платитимуть військовослужбовцям з серпня.