Грошове забезпечення в ЗСУ — в яких військах виплачують від 35 тис. грн

Військовослужбовець 21 ОМБр / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Грошове забезпечення в Збройних силах України, яке гарантує держава військовослужбовцям за виконання військових обов’язків, може суттєво відрізнятися, адже залежить від різних факторів. Зокрема, деякі рекрути можуть розраховувати на суму у близько 35 тис. грн без додаткових винагород. Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства оборони. Реклама Читайте також: Гарантовані складові грошового забезпечення в ЗСУ Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ прописаний в наказі №260 Міноборони. У 2025 році в українській армії мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20,1 тис. грн. Основні види грошового забезпечення мають постійні складові, які виплачують залежно від звання, посади та тривалості служби. Також передбачені премії, доплати та одноразові виплати за виконання особливих завдань (винагороди) у сумі від 30 тис. до 100 тис. грн. Додаткові виплати. Джерело: Міноборони Як різняться виплати залежно від роду військ Окрім того, сума щомісячної виплати залежить від виду (роду) військ, де проходять службу військовослужбовці. Так, у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спецоперацій розмір грошового забезпечення має різницю. Зокрема, рекрути в Силах спеціальних операцій можуть розраховувати на суму у близько 35 тис. грн, без винагород за виконання бойових чи спецзавдань. Розміри грошового забезпечення військовослужбовців без додаткової винагороди наступні: Сили спеціальних операцій - Рекрут — 35,37 тис. грн;

- Командир відділення — 40,28 тис. грн;

- Головний сержант роти — 44,05 тис. грн;

- Командир батальйону — 55,5 тис. грн. Десантно-штурмові війська, Морська піхота України, гірсько-штурмові підрозділи: - Рекрут — 21,19 тис. грн;

- Командир відділення — 26,55 тис. грн;

- Головний сержант роти — 29,92 тис. грн;

- Командир батальйону — 40,09 тис. грн. Сухопутні війська ЗСУ - Рекрут — 20,13 тис. грн;

- Командир відділення — 22,67 тис. грн;

- Головний сержант роти — 26,09 тис. грн;

- Командир батальйону — 35,49 тис. грн. Раніше ми писали про те, хто з військових має право на виплату 30 тис. грн. Відповідна доплата передбачена за виконання бойових (спеціальних) завдань відповідно до військових наказів. Також ми розповідали, що цього місяця в ЗСУ очікується осучаснення розмірів грошового забезпечення за рахунок індексації. Це стало можливим через зміну індексу інфляції в країні.