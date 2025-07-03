Денежное обеспечение в ВСУ — в каких войсках выплачивают от 35 тыс. грн

Выплаты в разных родах войск ВСУ — кому гарантируют 35 тыс. грн
Денежное довольствие в Вооруженных силах Украины, которое гарантирует государство военнослужащим за выполнение военных обязанностей, может существенно отличаться, ведь зависит от различных факторов. В частности, некоторые рекруты могут рассчитывать на сумму в около 35 тыс. грн без дополнительных вознаграждений.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства обороны.
Гарантированные составляющие денежного довольствия в ВСУ
Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих ВСУ прописан в приказе №260 Минобороны.
В 2025 году в украинской армии минимальный размер денежного обеспечения составляет 20,1 тыс. грн. Основные виды денежного обеспечения имеют постоянные составляющие, которые выплачивают в зависимости от звания, должности и продолжительности службы.
Также предусмотрены премии, доплаты и единовременные выплаты за выполнение особых задач (вознаграждения) в сумме от 30 тыс. до 100 тыс. грн.
Как различаются выплаты в зависимости от рода войск
Кроме того, сумма ежемесячной выплаты зависит от вида (рода) войск, где проходят службу военнослужащие. Так, в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах спецопераций размер денежного обеспечения имеет разницу. В частности, рекруты в Силах специальных операций могут рассчитывать на сумму в около 35 тыс. грн, без вознаграждений за выполнение боевых или спецзаданий.
Размеры денежного обеспечения военнослужащих без дополнительного вознаграждения следующие:
- Силы специальных операций
- Рекрут — 35,37 тыс. грн;
- Командир отделения — 40,28 тыс. грн;
- Главный сержант роты — 44,05 тыс. грн;
- Командир батальона — 55,5 тыс. грн.
- Десантно-штурмовые войска, Морская пехота Украины, горно-штурмовые подразделения:
- Рекрут — 21,19 тыс. грн;
- Командир отделения — 26,55 тыс. грн;
- Главный сержант роты — 29,92 тыс. грн;
- Командир батальона — 40,09 тыс. грн.
- Сухопутные войска ВСУ
- Рекрут — 20,13 тыс. грн;
- Командир отделения — 22,67 тыс. грн;
- Главный сержант роты — 26,09 тыс. грн;
- Командир батальона — 35,49 тыс. грн.
Ранее мы писали о том, кто из военных имеет право на выплату 30 тыс. грн. Соответствующая доплата предусмотрена за выполнение боевых (специальных) задач в соответствии с военными приказами.
Также мы рассказывали, что в этом месяце в ВСУ ожидается осовременивание размеров денежного обеспечения за счет индексации. Это стало возможным из-за изменения индекса инфляции в стране.
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