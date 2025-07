Денежное обеспечение в ВСУ — в каких войсках выплачивают от 35 тыс. грн

Военнослужащий 21 ОМБр / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Денежное довольствие в Вооруженных силах Украины, которое гарантирует государство военнослужащим за выполнение военных обязанностей, может существенно отличаться, ведь зависит от различных факторов. В частности, некоторые рекруты могут рассчитывать на сумму в около 35 тыс. грн без дополнительных вознаграждений. Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства обороны. Реклама Читайте также: Гарантированные составляющие денежного довольствия в ВСУ Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих ВСУ прописан в приказе №260 Минобороны. В 2025 году в украинской армии минимальный размер денежного обеспечения составляет 20,1 тыс. грн. Основные виды денежного обеспечения имеют постоянные составляющие, которые выплачивают в зависимости от звания, должности и продолжительности службы. Также предусмотрены премии, доплаты и единовременные выплаты за выполнение особых задач (вознаграждения) в сумме от 30 тыс. до 100 тыс. грн. Дополнительные выплаты. Источник: Минобороны Как различаются выплаты в зависимости от рода войск Кроме того, сумма ежемесячной выплаты зависит от вида (рода) войск, где проходят службу военнослужащие. Так, в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах спецопераций размер денежного обеспечения имеет разницу. В частности, рекруты в Силах специальных операций могут рассчитывать на сумму в около 35 тыс. грн, без вознаграждений за выполнение боевых или спецзаданий. Размеры денежного обеспечения военнослужащих без дополнительного вознаграждения следующие: Силы специальных операций - Рекрут — 35,37 тыс. грн;

- Командир отделения — 40,28 тыс. грн;

- Главный сержант роты — 44,05 тыс. грн;

- Командир батальона — 55,5 тыс. грн. Десантно-штурмовые войска, Морская пехота Украины, горно-штурмовые подразделения: - Рекрут — 21,19 тыс. грн;

- Командир отделения — 26,55 тыс. грн;

- Главный сержант роты — 29,92 тыс. грн;

- Командир батальона — 40,09 тыс. грн. Сухопутные войска ВСУ - Рекрут — 20,13 тыс. грн;

- Командир отделения — 22,67 тыс. грн;

- Главный сержант роты — 26,09 тыс. грн;

- Командир батальона — 35,49 тыс. грн. Ранее мы писали о том, кто из военных имеет право на выплату 30 тыс. грн. Соответствующая доплата предусмотрена за выполнение боевых (специальных) задач в соответствии с военными приказами. Также мы рассказывали, что в этом месяце в ВСУ ожидается осовременивание размеров денежного обеспечения за счет индексации. Это стало возможным из-за изменения индекса инфляции в стране.