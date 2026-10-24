Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій та інші визначені законом категорії Захисників і Захисниць України мають право на кілька видів державної фінансової підтримки. Серед них — щомісячні виплати за особливі заслуги перед державою, щорічна допомога до Дня Незалежності та оплата тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Кому з УБД доступна грошова підтримка, розповідають Новини.LIVE.

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Щомісячні виплати за особливі заслуги перед державою

Право на щомісячну грошову виплату мають учасники бойових дій, які отримали звання Героя України або державні нагороди за захист суверенітету й територіальної цілісності України. На таку підтримку також можуть претендувати члени сімей загиблих або померлих громадян з-поміж нагороджених — за умов, визначених законодавством.

Як зазначається на цифровій платформі для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей "Ветеран Pro", розмір виплати залежить від конкретної нагороди. Його визначають у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Як оформити щомісячну виплату

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Подати заяву можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та вибрати послугу "Заява про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян".

Після заповнення форми заяву потрібно надіслати на розгляд. Також документи можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або надіслати поштою.

Допомога до Дня Незалежності України

Ще один вид державної підтримки — щорічна разова грошова допомога до Дня Незалежності. Вона передбачена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України відповідно до встановлених категорій.

Виплату здійснюють до 24 серпня. Залежно від статусу отримувача та обставин її можуть нарахувати автоматично або після подання заяви.

Як отримати разову допомогу

Порядок оформлення залежить від того, чи отримує людина пенсію, працює або проходить військову службу:

Пенсіонерам допомогу нараховують автоматично разом із пенсією.

Військовослужбовцям і працівникам виплату проводять через військову частину або роботодавця на підставі відповідної заявки.

Тим, хто не отримує пенсію та не працює, потрібно самостійно звернутися по допомогу.

Заяву можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу, надіслати поштою до територіального органу ПФУ чи скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Оплата лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати

Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України передбачена спеціальна гарантія щодо оплати тимчасової непрацездатності.

Допомогу виплачують у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.

Як правильно оформити лікарняний

Насамперед потрібно звернутися до лікаря, який сформує електронний листок непрацездатності або оформить паперовий документ у передбачених випадках.

Далі необхідно передати роботодавцю потрібні документи та копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Після перевірки права на пільгу лікарняні нараховують у передбаченому законом розмірі за період тимчасової непрацездатності.

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