Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Участники боевых действий и другие определенные законом категории защитников и защитниц Украины имеют право на несколько видов государственной финансовой поддержки. Среди них — ежемесячные выплаты за особые заслуги перед государством, ежегодное пособие ко Дню Независимости и оплата временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Кому из УБД доступна денежная поддержка, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Ежемесячные выплаты за особые заслуги перед государством

Право на ежемесячную денежную выплату имеют участники боевых действий, удостоенные звания Героя Украины или государственных наград за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. На такую поддержку также могут претендовать члены семей погибших или умерших граждан из числа награжденных — на условиях, определенных законодательством.

Как отмечается на цифровой платформе для ветеранов, ветеранок и их семей "Ветеран Pro", размер выплаты зависит от конкретной награды. Он определяется в процентах от минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Как оформить ежемесячную выплату

Читайте также:

Подать заявление можно онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать услугу "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан".

После заполнения формы заявление необходимо отправить на рассмотрение. Также документы можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или отправить по почте.

Помощь ко Дню Независимости Украины

Еще один вид государственной поддержки — ежегодная разовая денежная помощь ко Дню Независимости. Она предусмотрена для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц Украины в соответствии с установленными категориями.

Выплата производится до 24 августа. В зависимости от статуса получателя и обстоятельств ее могут начислить автоматически или после подачи заявления.

Как получить разовую помощь

Порядок оформления зависит от того, получает ли человек пенсию, работает или проходит военную службу:

Пенсионерам пособие начисляют автоматически вместе с пенсией.

Военнослужащим и работникам выплату производят через воинскую часть или работодателя на основании соответствующего заявления.

Тем, кто не получает пенсию и не работает, необходимо самостоятельно обратиться за пособием.

Заявление можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП, отправить по почте в территориальный орган ПФУ или воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда.

Оплата больничного в размере 100% средней зарплаты

Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц Украины предусмотрена специальная гарантия по оплате временной нетрудоспособности.

Пособие выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Как правильно оформить больничный

Прежде всего необходимо обратиться к врачу, который оформит электронный листок нетрудоспособности или бумажный документ в предусмотренных случаях.

Далее необходимо передать работодателю необходимые документы и копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. После проверки права на льготу больничные начисляются в предусмотренном законом размере за период временной нетрудоспособности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, суммируются ли надбавки военнослужащим в размере 10, 30 и 50 тыс. гривен. Размер вознаграждения определяется с учетом конкретных задач и условий, предусмотренных нормативными актами. Отдельный порядок действует для доплат, которые зависят от местонахождения военнослужащего.

Также Новини.LIVE писали, почему семьям пропавших без вести военных могут прекратить выплаты. Для такого решения необходимы предусмотренные законодательством основания. Сам факт наличия документов об опознании тела не означает, что выплаты семье можно автоматически прекратить.