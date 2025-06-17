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Головна Фінанси Виплати у ЗСУ влітку — скільки заплатять за перший контракт

Виплати у ЗСУ влітку — скільки заплатять за перший контракт

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Дата публікації: 17 червня 2025 17:04
Перший контракт у ЗСУ — скільки виплатять рядовим та офіцерам
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто і скільки отримує за контракт у ЗСУ Коли виплачують гроші

Якщо військовозобов′язаний українець влітку 2025 року підпише контракт зі Збройними Силами України (ЗСУ), то йому виплатять одноразову грошову допомогу. Розмір виплат варіюється від 24,2 тис. грн до 30 тис. грн.

Про це розповіли у Харківському обласному ТЦК та СП на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Хто і скільки отримує за контракт у ЗСУ

Рядовий, старшинський та офіцерський склад отримують різний розмір допомоги у разі підписання контракту. Суми у 2025 році є такими:

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  • для осіб рядового складу — 8 розмірів прожиткового мінімуму (якщо особа працездатна) — 24 224 грн;
  • для осіб сержантського і старшинського складу — 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;
  • для осіб офіцерського складу — 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Одноразову допомогу надають військовим, які:

  • заступають на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • призначаються на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
  • йдуть на офіцерські посади — 1 рік і більше;
  • підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Коли виплачують гроші

Грошову допомогу нарахують після того, як військовослужбовець напише рапорт на ім′я командира своєї військової частини. 

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"Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира", — йдеться у повідомленні. 

Нещодавно ми писали, що українським військовослужбовцям можуть виплатити додаткову грошову допомогу у 70 тис. грн. Але гроші отримають не усі захисники. 

Ще ми розповідали про пенсійні виплати для військовослужбовців. У ПФУ пояснили, хто отримуватиме до 100% від розміру грошового забезпечення

виплати ЗСУ гроші армія контракт грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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