Первый контракт в ВСУ — сколько выплатят рядовым и офицерам

Человек считает деньги. Фото: Новин.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный украинец летом 2025 года подпишет контракт с Вооруженными Силами Украины (ВСУ), то ему выплатят единовременное денежное пособие. Размер выплат варьируется от 24,2 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Об этом рассказали в Харьковском областном ТЦК и СП на странице в социальной сети Facebook.

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Рядовой, старшинский и офицерский состав получают разный размер помощи в случае подписания контракта. Суммы в 2025 году являются следующими:

для лиц рядового состава — 8 размеров прожиточного минимума (если лицо трудоспособно) — 24 224 грн;

8 размеров прожиточного минимума (если лицо трудоспособно) — 24 224 грн; для лиц сержантского и старшинского состава — 9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн;

9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн; для лиц офицерского состава — 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.

Единовременное пособие предоставляется военным, которые:

заступают на должности рядового состава сроком на 3 года;

назначаются на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

идут на офицерские должности — 1 год и более;

подписали контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Когда выплачивают деньги

Денежную помощь начислят после того, как военнослужащий напишет рапорт на имя командира своей воинской части.

"Выплата осуществляется после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира", — говорится в сообщении.

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