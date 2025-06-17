Первый контракт в ВСУ — сколько выплатят рядовым и офицерам

Выплаты в ВСУ летом — сколько заплатят за первый контракт
Если военнообязанный украинец летом 2025 года подпишет контракт с Вооруженными Силами Украины (ВСУ), то ему выплатят единовременное денежное пособие. Размер выплат варьируется от 24,2 тыс. грн до 30 тыс. грн.
Об этом рассказали в Харьковском областном ТЦК и СП на странице в социальной сети Facebook.
Кто и сколько получает за контракт в ВСУ
Рядовой, старшинский и офицерский состав получают разный размер помощи в случае подписания контракта. Суммы в 2025 году являются следующими:
- для лиц рядового состава — 8 размеров прожиточного минимума (если лицо трудоспособно) — 24 224 грн;
- для лиц сержантского и старшинского состава — 9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27 252 грн;
- для лиц офицерского состава — 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.
Единовременное пособие предоставляется военным, которые:
- заступают на должности рядового состава сроком на 3 года;
- назначаются на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;
- идут на офицерские должности — 1 год и более;
- подписали контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.
Когда выплачивают деньги
Денежную помощь начислят после того, как военнослужащий напишет рапорт на имя командира своей воинской части.
"Выплата осуществляется после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира", — говорится в сообщении.
Недавно мы писали, что украинским военнослужащим могут выплатить дополнительную денежную помощь в 70 тыс. грн. Но деньги получат не все защитники.
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