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Нова грошова допомога на дітей — хто може отримати 11 тис. грн

7 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога до 11 тис. грн для дітей — які умови програми
Матір з дитиною. Фото: Pexels
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році діє нова урядова програма допомоги для дітей, які залишились без батьківського піклування, "Дитина не одна". В її рамках можна оформити виплати до 11 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соцiальної політики України.

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Реалізація програми "Дитина не одна"

Після отримання дитиною статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, на неї нараховують виплати, проте досі законодавство не враховувало потреби у фінпідтримці сім'ї, яка приймає дитину на тимчасове влаштування до набуття такого статусу.

У зв'язку з цим уряд змінив таку ситуацію. Тепер, відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, надають нову допомогу.

Суми грошової допомоги на дітей

Розмір грошової допомоги на дітей в рамках програми "Дитина не одна" наступні:

  • 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;
  • 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

У 2024-му розмір прожиткового мінімуму і суми виплат наступні:

  • діти до шести років — 2,56 тис. гривень, відповідно 2,5 прожиткового мінімуму — 6,4 тис. гривень, 3,5 прожиткового мінімуму — 8,97 тис. гривень;
  • діти від шести до 18 років — 3,19 тис. гривень, відповідно 2,5 прожиткового мінімуму — 7,99 тис. гривень, 3,5 прожиткового мінімуму — 11,18 тис. гривень.

Сума виплат дорівнює тій, яку держава виплачує на підтримку дітей, у яких вже є статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

допомога українцям

Соцдопомога "Дитина не одна". Джерело: nssu.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики підготували постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Документ передбачає базові соціальної виплати для українських громадян.

Також ми писали, що держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану. Зокрема, у 2024 році розмір допомоги зріс завдяки перегляду прожиткового мінімуму.

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