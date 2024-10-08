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Выплаты в декрете — какие минимальные суммы и продолжительность в 2024 году

8 октября 2024 11:13
Ксения Симонова - Редактор
Декретный отпуск в 2024 году — какие суммы помощи выплачивают украинским мамочкам
Женщина с младенцем. Фото: delo.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году продолжают начислять декретные выплаты женщинам, получившим листок нетрудоспособности в медучреждении. Известно, какие суммы можно получить и сроки выплат.

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики.

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Декретные выплаты являются обязательной помощью от государства, которую начисляют каждой женщине при предоставлении специального больничного "Беременность и роды".

Выплаты назначаются как трудоустроенным, так и безработным женщинам. В частности, трудоустроенной женщине государство гарантирует пособие в размере 100% средней заработной платы из Пенсионного фонда за все время такого декретного отпуска. Работодатель должен подать в ПФУ соответствующее заявление-расчет.

Минимальный размер декретных выплат за месяц не может быть ниже минимальной зарплаты (в 2024 году — 8 тыс. грн), максимальный — не выше "размера максимальной величины базы начисления единого взноса". Сумма — 15 размеров минимальной заработной платы.

Для неработающих выплаты составляют 25% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица (с января текущего года — 2,92 тыс. грн).

Продолжительность выплат во время декретного отпуска

Отпуск по беременности и родам длится 126 дней. Согласно ст. 179 Кодекса законов о труде предусматривается отпуск — 70 дней до рождения младенца и 56 — после. Однако в случае рождения двух и более детей, осложнения во время родов — отпуск могут продлить до 70 дней.

Женщинам-чернобыльцам предоставляется право на 180 дней отпуска (90 дней — до родов и столько же после). С 2023-го по желанию часть отпуска, предусмотренного до родов, можно перенести на период после родов.

Декретную помощь начисляют женщинам, получившим листок нетрудоспособности в медицинском учреждении, где состоят на учете. Обычно такой лист выдают на 30 неделе беременности. Исключение — женщины, которые принадлежат к первой-третьей группе чернобыльцев и могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.

Также по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляют отпуск по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году действует новая правительственная программа помощи для детей, оставшихся без родительской опеки, "Ребенок не один". В ее рамках можно оформить выплаты до 11 тысяч гривен.

Также мы писали, что в одном из регионов детям до зимних праздников предоставит единовременную денежную помощь в размере 5 тыс. гривен. Выплаты могут получить только несколько категорий граждан, если подать заявку до 1 ноября 2024 года.

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