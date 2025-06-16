Виплати для підготовки дітей до школи у Франції — хто зможе отримати 450 євро

Євровалюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Франції у деяких українських родин зі статусом тимчасового захисту виникла можливість претендувати на виплати для дітей, які навчаються в місцевих школах. Суд у місті Нант виніс рішення про повернення виплати такої соцдопомоги одній з родин після відмови.

Про це розповів адвокат української родини Ернест Мезак у соцмережах.

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Йдеться про призначення виплат на підготовку до нового навчального року для родин з дітьми шкільного віку в рамках програми "Повернення до школи".

Відповідно до норм закону, на відповідні виплати мали право всі родини, які на законних підставах перебували на території Франції, зокрема біженці. Проте у зв'язку з особливостями імплементації механізму тимчасового захисту, що почали застосовувати лише з 2022 року, українці були позбавлені такої допомоги.

Проте суд у Нанті постановив, що відмова у виплатах порушує директиву Європейського союзу щодо тимчасового захисту. Відповідно до принципу верховенства права Євросоюзу над національним, директива ЄС щодо тимчасового захисту наділена пріоритетом над законодавством країни.

Таким чином, рішення суду створює прецедент для того, щоб усі родини зі статусом тимчасового захисту змогли претендувати на допомогу на дітей.

Як зазначив адвокат, рішення вказує на порушення директиви ЄС, однак варто дочекатися вердикту апеляційного суду.

Скриншот рішення суду. Джерело: адвокат Ернест Мезак

Розмір допомоги для школярів у французьких містах

У Франції передбачені виплати на дітей, які "повертаються до школи" у близько 450 євро на одну особу.

Кошти є цільовими і передбачені на купівлю всього необхідного для підготовки до навчального року.

Така допомога призначається тим родинам, у яких загальний дохід не перевищує певний ліміт.

Раніше ми писали, що в Україні уряд започаткує нову грошову допомогу у 50 тис. грн. Гроші зможуть отримати законні представники дітей, які повернулися додому після незаконного переміщення з РФ.

Також повідомлялося, що в Україні воєнний стан не скасовує обов'язок сплати аліментів на утримання дітей військовими. У 2025 році максимальний розмір таких виплат не зможе перевищити 31,96 тис. грн.