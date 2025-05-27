Аліменти на дітей бійців ЗСУ — на які суми можна розраховувати у 2025 році

Військовий дістає гроші. Фото: Miller Law

В Україні факт воєнного стану не скасовує вимогу сплати аліментів на утримання дітей військовослужбовцями. Порядок розрахунку та стягнення коштів має свої особливості.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства юстиції.

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Порядок утримання сум аліментів з грошового забезпечення бійців ЗСУ

Відповідно до правил, аліменти мають утримуватися з усіх наявних видів грошового забезпечення військових. Йдеться про посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні надбавки, доплати, винагороди, а також одноразову винагороду у 30 тис. — 100 тис. грн.

У разі визначення розміру аліментів через суд, то він має становити чверть отриманого доходу військовослужбовцем на одну дитину, третину — на двох, половину — від трьох дітей. Однак є обмеження на верхню межу суми, яка не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину.

Мінімальні та максимальні межі на суми залежать від віку дитини. А саме для дітей до шести років:

мінімальний розмір аліментів має становити 1,28 тис. грн;

максимальний розмір не може перевищувати 25,63 тис. грн.

Розмір аліментів на дітей віком від 6 до 18 років:

мінімальна сума становить 1,59 тис. грн;

максимальна — 31,96 тис. грн.

Також передбачене коригування розміру виплат, якщо сталися зміни у матеріальному стані, сімейному статусі або в стані здоров’я платника чи отримувача аліментів. Такі ситуації переглядаються або за домовленістю, або через суд.

Примусове стягнення аліментів з військових

Як повідомляють у Мін'юсті, у разі відсутності добровільної сплати аліментів від військовослужбовця необхідно подавати до суду та стягувати кошти у примусовому порядку. На основі судового наказу про стягнення аліментів військова частина, де служить платник, має утримати відповідну суму.

Якщо адреса військової частини, де служить боржник, невідома, то потрібно надіслати документи про стягнення аліментів у Міністерство оборони, звідки відповідні документи передадуть у бухгалтерію військової частини, де проходить службу військовий.

Раніше ми повідомляли, що у питанні призначення аліментів діють вікові обмеження. Розмір виплат не повинен перевищувати кількох прожиткових мінімумів на дитину.

Також ми розповідали, в яких випадках сплачувати аліменти повинні діти своїм батькам. У сімейному законодавстві зазначається, що відповідне право можуть покласти на повнолітніх громадян.