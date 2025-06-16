Выплаты для подготовки детей к школе во Франции — кто сможет получить 450 евро

Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во Франции у некоторых украинских семей со статусом временной защиты возникла возможность претендовать на выплаты для детей, которые учатся в местных школах. Суд в городе Нант вынес решение о возврате выплаты такой соцпомощи одной из семей после отказа.

Об этом рассказал адвокат украинской семьи Эрнест Мезак в соцсетях.

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Речь идет о назначении выплат на подготовку к новому учебному году для семей с детьми школьного возраста в рамках программы "Возвращение в школу".

В соответствии с нормами закона, на соответствующие выплаты имели право все семьи, которые на законных основаниях находились на территории Франции, в том числе беженцы. Однако в связи с особенностями имплементации механизма временной защиты, который начали применять только с 2022 года, украинцы были лишены такой помощи.

Однако суд в Нанте постановил, что отказ в выплатах нарушает директиву Европейского союза о временной защите. В соответствии с принципом верховенства права Евросоюза над национальным, директива ЕС по временной защите наделена приоритетом над законодательством страны.

Таким образом, решение суда создает прецедент для того, чтобы все семьи со статусом временной защиты смогли претендовать на пособие на детей.

Как отметил адвокат, решение указывает на нарушение директивы ЕС, однако стоит дождаться вердикта апелляционного суда.

Скриншот решения суда. Источник: адвокат Эрнест Мезак

Размер пособия для школьников во французских городах

Во Франции предусмотрены выплаты на детей, которые "возвращаются в школу" в около 450 евро на одного человека.

Средства являются целевыми и предусмотрены на покупку всего необходимого для подготовки к учебному году.

Такая помощь назначается тем семьям, у которых общий доход не превышает определенный лимит.

Ранее мы писали, что в Украине правительство введет новую денежную помощь в 50 тыс. грн. Деньги смогут получить законные представители детей, которые вернулись домой после незаконного перемещения из РФ.

Также сообщалось, что в Украине военное положение не отменяет обязанность уплаты алиментов на содержание детей военными. В 2025 году максимальный размер таких выплат не сможет превысить 31,96 тыс. грн.