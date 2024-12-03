Виплати у 3,6 тис. гривень — де стартує реєстрація на допомогу

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кременчуці Полтавської області громадяни зможуть отримати грошову допомогу в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це йдеться у Telegram-каналі УВКБ ООН у Полтавській області.

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Умови програми фінансової допомоги

Програму допомоги реалізують в Україні вже третій рік поспіль. Вона відповідає запитам вразливих категорій внутрішніх переселенців та населення, яке постраждало через війну. Благодійний фонд "Право на захист" є офіційним партнером агенції зі збору даних на грошову допомогу.

В її рамках вразливим верствам населення виплачують по 3,6 тис. гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Тобто загальний розмір допомоги на кожного члена родини становить 10,8 тис. грн.

Подавати заявки мають право вимушено переміщені особи (ВПО), а також ті, хто повернувся на свою постійну адресу проживання, у тому числі з-за кордону.

Кошти матимуть змогу отримати не всі переселенці, адже необхідно мати один із критеріїв вразливості. Гроші нададуть, якщо:

йдеться про неповну родину, де є один із батьків з неповнолітньою дитиною/людьми літнього віку 55+;

сім'ю очолюють люди похилого віку від 55 років, де є неповнолітні діти;

є люди з особливими потребами (тяжкі захворюваності/інвалідність);

дохід на одну особу не більший за 5,4 тис. грн.

Як подати заявку у Кременчуці

3 грудня заявки від громадян прийматимуть в офісі у м. Кременчук за адресою: вул. І. Мазепи, 58. Реєстрація у порядку живої черги триватиме з 9:00 до 14:30.

Треба надати такі документи:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер картки банку для виплати допомоги;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;

також треба вказати номер телефону.

Грошову допомогу можна буде отримати через будь-який банк за умови, що картка, номер якої буде вказано у заявці, є гривнева та належить основному заявнику домогосподарства.

Нагадаємо, українці можуть подавати заявки на отримання 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Це можна зробити через мобільний застосунок "Дія".

Також ми писали, що у грудні багатодітним родинам доступні від держави виплати на кожну дитину в розмірі 2,1 тис. грн. Також можна оформити виплати дітям, над якими встановлено опіку.