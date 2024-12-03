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Выплаты в 3,6 тыс. грн — кто и как может подать заявку

3 декабря 2024 08:14
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 3,6 тыс. гривен — где стартует регистрация на помощь
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Кременчуге Полтавской области граждане смогут получить денежную помощь в рамках программы многоцелевой денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом говорится в Telegram-канале УВКБ ООН в Полтавской области.

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Условия программы финансовой помощи

Программу помощи реализуют в Украине уже третий год подряд. Она отвечает запросам уязвимых категорий внутренних переселенцев и пострадавшего населения из-за войны. Благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных для денежной помощи.

В ее рамках уязвимым слоям населения выплачивают по 3,6 тыс. гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. То есть общий размер пособия на каждого члена семьи составляет 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки имеют право вынужденно перемещенные лица (ВПЛ), а также те, кто вернулся на свой постоянный адрес проживания, в том числе из-за границы.

Средства могут получить не все переселенцы, ведь необходимо иметь один из критериев уязвимости. Деньги предоставят, если:

  • речь идет о неполной семье, где есть один из родителей с несовершеннолетним ребенком/пожилыми людьми 55+;
  • семью возглавляют пожилые люди от 55 лет, где есть несовершеннолетние дети;
  • есть люди с особыми потребностями (тяжелые заболеваемости/инвалидность);
  • доход на одного человека не более 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку в Кременчуге

3 декабря заявки от граждан будут принимать в офисе в Кременчуге по адресу: ул. И. Мазепы, 58. Регистрация в порядке живой очереди продлится с 9:00 до 14:30.

Следует предоставить следующие документы:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • номер карты банка для выплаты пособия;
  • документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
  • также нужно указать номер телефона.

Денежную помощь можно получить через любой банк при условии, что карточка, номер которой будет указан в заявке, является гривневой и принадлежит основному заявителю домохозяйства.

Напомним, украинцы могут подавать заявки на получение 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка". Это можно сделать через мобильное приложение "Дія".

Также мы писали, что в декабре многодетным семьям доступны от государства выплаты на каждого ребенка в размере 2,1 тыс. грн. Также можно оформить выплаты детям, над которыми установлена опека.

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