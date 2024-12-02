Виплати у грудні від ОНН — де приймають заявки на грошову допомогу

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У грудні 2024 року для вразливих категорій українців доступна реєстрація на виплати від УВКБ ООН (UNHCR). Заявки на багатоцільову грошову допомогу можуть подавати жителі Запоріжжя.

Про це інформує Telegram-канал UNHCR.

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За програмою, розмір виплат для всіх громадян однаковий. Його розрахували на 2024 рік на основі мінімального споживчого кошика. Цьогоріч це — 3,6 тис. гривень на одну особу. Минулого року виплачували по 2,2 тис. гривень. Виплати здійснюються три місяці.

Реєстрація на допомогу від ООН доступна громадянам, які відповідають трьом важливим критеріям. А саме:



1) Громадяни чи родини, які є:

внутрішніми переселенцями (перемістилися протягом пів року в межах країни);

громадянами, які повернулись на колишні адреси проживання після вимушеного виїзду в іншу область чи країну через військові дії.

2) Мають вразливості:

є лише батько чи мати з одним чи більше неповнолітніми дітьми, людьми похилого віку від 55 років і вище;

сім'ю очолює одна самотня/кілька самотніх громадян похилого віку від 55 років, або особа літнього віку з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;

родина з однією/кількома особами з особливими потребами (інвалідність або хронічна хвороба);

прийомна родина, де виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених з батьками (є відповідні документи).

3) Не отримували до цього фіндопомогу від інших міжнародних організацій.

Дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулась до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — повідомляють організатори.

Переселенці, які вже надали дані для включення у програму фіндопомоги від ООН, отримають виплати за умови, що не зареєстровані в іншій організації.

Нагадаємо, влада запустила нову програму "Зимова підтримка". В її рамках громадяни можуть отримати одноразову виплату у 6,5 тис. грн на дитину.

Раніше ми писали, що держава у грудні виплачує дітям, над якими встановлено опіку, по 7,99 тис. гривень. Проте, якщо дитина з інвалідністю, то виплати становлять 11,2 тис. гривень.