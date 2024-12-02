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Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

2 грудня 2024 11:04
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на дітей – які діють програми підтримки у грудні
Жінка з дитиною. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Держава продовжує фінансувати низку програм, що передбачають надання соціальних виплат на дітей. Відомо, хто і які суми зможе отримати у грудні 2024 року.

Про це повідомляє видання "Факти ICTV".

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Виплати на дітей, над якими встановлено опіку

Згідно з нормами чинного законодавства, суми виплат дітям, над якими встановлено опіку, залишились без змін:

  • для дітей до шести років — 6,4 тис. гривень;
  • для дітей від шести до 18 років — 7,99 тис. гривень.

Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат більше:

  • для дітей до шести років — 8,97 тис. гривень;
  • для дітей від шести до 18 років — 11,18 тис. гривень;

Багатодітним сім'ям виплатять від держави соцвиплати на кожну дитину в розмірі 2,1 тис. гривень.

Допомога у зв’язку з вагітністю у грудні

За правилами, верхній поріг щомісячної суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, котрі продовжують працювати, становить 106,5 тис. гривень на місяць, а нижній — 7,1 тис. гривень.

Кінцева сума допомоги громадянкам, які офіційно працевлаштовані, залежить від рівня зарплати за останній рік роботи перед виходом у декретну відпустку.

Водночас, для безробітних жінок рівень виплати визначають на основі розміру грошової допомоги з безробіття. Вони мають право на 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 2024 році це — 757 гривень.

Також держава надає чималу виплату у зв'язку з народженням малюка. Цього місяця сума не змінилась і становить 41,28 тис. гривень. Суму надають траншами: спочатку 10,32 ти. гривень, у наступні місяці протягом трьох років по 860 гривень.

Допомога самотнім матерям

У грудні продовжать отримувати соцдопомогу самотні матері. Для таких категорій осіб передбачені виплати, які залежать від віку дитини:

  • для дітей до шести років — 2,56 тис. гривень;
  • для дітей від шести до 18 років — 3,2 тис. гривень;
  • для студентів стаціонару віком 18 — 23 років — 3,03 тис. гривень.

Розмір аліментів на дітей у грудні такий:

  • для дітей до шести років — 2,56 тис. гривень.
  • для дітей від шести до 18 років — 3,2 тис. гривень.
  • для дітей 18-23 років — 3,03 тис. гривень.

Максимальний розмір аліментів не може бути вищий за 10 прожиткових мінімумів. Для дітей до шести років — 25,63 тис. гривень, а від шести до 18 років — 31,96 тис. гривень.

Допомога на дітей із сімей переселенців у грудні становить 3 тис. гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розповів про нову допомогу, в рамках якої можна отримати одноразову виплату у 6,5 тис. гривень. Гроші передбачені для дітей із малозабезпечених родин та сімейВПО.

Раніше ми писали, що ЮНІСЕФ розширив програму підтримки для родин з дітьми, які проживають у небезпечних регіонах через бойові дії. Сума виплати становлять майже 22 тис. гривень.

виплати діти фінансова допомога соцвиплати грошова допомога

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