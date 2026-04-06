Виплати від УВКБ ООН у квітні — де можна подати заявку на виплати

Жінка з дитиною на руках.

У квітні 2026 року деяким українцям доступна можливість оформити фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Реєстрацію на виплату коштів відкрили для мешканців одного з прифронтових міст.

Про те, хто зможе подати заявки для участі у програмі, розповідає редакція Новини.LIVE.

редакція Новини.LIVE.

Правила надання допомоги від УВКБ ООН у квітні

За інформацією організації, у квітні поточного року УВКБ ООН надає фінансову підтримку для українських родин з числа біженців та переселенців, що постраждали від війни, за оновленими правилами.

Як зазначається, критерії надання фіндопомоги у межах плану гуманітарних потреб і реагування на 2026 рік розширили.

Тепер особливу увагу приділяють чотирьом групам громадян. Йдеться про:

Осіб, які протягом останніх 45 днів були змушені евакуюватися у зв'язку з загрозою життю та здоров’ю; Громадян, які постраждали від атак та потрапили до списків постраждалих, що сформувала місцева влада; Внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні, а також мають підвищену вразливість; Людей, які повернулися на адреси постійного проживання після виїзду за межі країни після 24 лютого 2022 року (обов’язковою умовою є факт повернення не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому).

Також для всіх вищезазначених категорій обов'язковим є соціально-економічний критерій. Допомога передбачена лише тим домогосподарствам, чий середньомісячний дохід на одну людину перебуває у межах 8 300 грн.

Розмір грошової допомоги буде індивідуальним і залежатиме від ситуації, в яку потрапило кожне окреме домогосподарство. Зокрема, якщо людина залишила свій дім біля лінії фронту, сума допомоги буде становити 12 300 грн (за три місяці).

Як зареєструватися у програмі допомоги

За даними організації, прийом для отримання грошової допомоги від УВКБ ООН у місті Суми здійснюється виключно за попереднім записом. Громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Після запису в електронну чергу потрібно очікувати на дзвінок для запрошення у пункт збору даних за адресою вул. Революції Гідності, 15.

"Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги. Вам у телефонному режимі повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Уточнити деталі можна:

за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711;

за номером телефону пункту в Сумах: 063 182 68 38 (у будні з 9:00 до 16:00).

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харківській області реалізують програму підтримки самозайнятих осіб та представників малого бізнесу за наявності критерію соціальної вразливості. Їм обіцяють надати гранти до 59 000 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що навесні жителям певних соціальних груп однієї з областей нададуть допомогу за програмою БФ "Право на захист" у вигляді виплат на шестимісячний період. Загалом сума допомоги сягне 10 800 грн.