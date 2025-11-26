Родини загиблих добровольців можуть отримати 15 млн грн — як оформити допомогу

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2025 року уряд ухвалив важливе рішення, за яким родини загиблих добровольців зможуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД). Йдеться про цивільних, які в перші місяці повномасштабної війни стали на захист Батьківщини та, на жаль, загинули.

Про механізм отримання виплат та хто може на них претендувати розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Хто може отримати грошову допомогу

Правові підстави для отримання таких виплат визначені постановою Кабінету Міністрів № 936 від 30 липня 2025 року. Документ передбачає, що допомога призначається сім’ям цивільних осіб, які загинули:

з 24.02.2022 по 25.03.2022 — незалежно від місця загибелі;

з 26.03.2022 — якщо загибель сталася на територіях, де велися або ведуться бойові дії (відповідно до офіційного переліку населених пунктів).

Розмір та порядок отримання коштів

Загальна сума допомоги на одну сім’ю становить 15 млн грн.

Виплата проводиться поетапно згідно з наказом Міністерства у справах ветеранів від 06.11.2025 № 885:

1/5 частина (3 млн грн) — виплачується одразу після ухвалення рішення;

4/5 суми (12 млн грн) — перераховуються поступово протягом 80 місяців за встановленим графіком. Це близько 150 тис. грн щомісяця, що дозволяє забезпечити родинам стабільну довготривалу підтримку.

Якщо хтось із членів сім’ї письмово відмовляється від отримання допомоги, його частка рівномірно розподіляється між іншими одержувачами, які мають право на виплату.

У цьому разі відмова подається до Мінветеранів у паперовій формі (можна надіслати поштою), а підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Як подати заявку і куди звертатися

Оформити звернення можна кількома способами:

подати документи особисто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01001;

надіслати поштою за тією ж адресою;

відправити електронною поштою на скриньку: dpi@mva.gov.ua.

До заяви (форма — у додатку 1 до постанови КМУ № 936) додаються копії або скан-копії:

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці;

свідоцтва про смерть;

документа про повноваження представника (якщо звернення подає законний представник або уповноважена особа);

паспорта заявника або представника;

РНОКПП (ідентифікаційного коду) або відповідної позначки в паспорті про відмову від нього;

довідки з банку з реквізитами рахунка отримувача.

Важливо зазначити, що якщо необхідні дані вже містяться у державних реєстрах, дублювати документи не потрібно — інформація перевіряється через електронну взаємодію.

Після отримання заяви міністерство здійснює перевірку всіх поданих відомостей, за потреби робить додаткові запити про наявність попередніх виплат і може запросити заявників на співбесіду. Рішення приймається протягом одного місяця.

У разі ухвалення позитивного рішення кошти перераховуються на банківські рахунки, зазначені родинами загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

