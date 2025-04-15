Выплаты семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших — как изменились правила

Выплаты семьям военнопленных — что изменилось в 2025 году
В Украине изменятся правила выплат семьям военных, которые пропали без вести, попали в плен или погибли. Кабинет министров 15 апреля 2025 года внес правки в два постановления.
Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.
Выплаты семьям военных, которые пропали без вести, попали в плен или погибли — что изменилось
Так, отныне денежное обеспечение ежемесячно будут начислять человеку, которого военный указал в своем распоряжении. Сумму, которую ему будут выплачивать, будут рассчитывать с учетом:
- индексации;
- изменений в выслуге лет;
- актуального денежного обеспечения.
В распоряжении защитник указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-то произойдет. В документе нужно написать:
- инициалы и данные получателя;
- объем выплат;
- подпись военного (заверяется уполномоченным лицом).
Это распоряжение должно храниться в личном деле военного. Документ можно заменить или вообще отменить.
Какие выплаты полагаются семья пленного
Украинским военнослужащим, которых взяли в плен российские оккупанты, продолжает поступать денежное обеспечение. Его размер состоит из:
- должностного оклада по последнему месту службы;
- оклада по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет;
- других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера.
Эти выплаты может получать семья военнопленного. К тому же семье должны начислить дополнительную помощь в 100 тыс. грн.
Напомним, какие выплаты предоставляются в ВСУ для того, чтобы защитники решили свои социально-бытовые вопросы. Помощь можно получить раз в год.
Также мы рассказывали, сколько выплачивают семье погибшего на фронте защитника и кто именно может получить деньги от государства.
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