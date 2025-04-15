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Выплаты семьям военнопленных — что изменилось в 2025 году

15 апреля 2025 14:31
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты семьям военных, пропавших без вести, попавших в плен или погибших — как изменились правила
Купюры по 500 гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине изменятся правила выплат семьям военных, которые пропали без вести, попали в плен или погибли. Кабинет министров 15 апреля 2025 года внес правки в два постановления.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Украины (ВРУ) Тарас Мельничук.

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Выплаты семьям военных, которые пропали без вести, попали в плен или погибли — что изменилось

Так, отныне денежное обеспечение ежемесячно будут начислять человеку, которого военный указал в своем распоряжении. Сумму, которую ему будут выплачивать, будут рассчитывать с учетом:

  • индексации;
  • изменений в выслуге лет;
  • актуального денежного обеспечения.

В распоряжении защитник указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-то произойдет. В документе нужно написать:

  • инициалы и данные получателя;
  • объем выплат;
  • подпись военного (заверяется уполномоченным лицом).

Это распоряжение должно храниться в личном деле военного. Документ можно заменить или вообще отменить.

Какие выплаты полагаются семья пленного

Украинским военнослужащим, которых взяли в плен российские оккупанты, продолжает поступать денежное обеспечение. Его размер состоит из:

  • должностного оклада по последнему месту службы;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера.

Эти выплаты может получать семья военнопленного. К тому же семье должны начислить дополнительную помощь в 100 тыс. грн.

Напомним, какие выплаты предоставляются в ВСУ для того, чтобы защитники решили свои социально-бытовые вопросы. Помощь можно получить раз в год.

Также мы рассказывали, сколько выплачивают семье погибшего на фронте защитника и кто именно может получить деньги от государства.

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