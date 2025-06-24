Грошові виплати сім'ям військових — з яких причин можна отримати відмову

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під час повномасштабної війни забезпечення прав та соціальних гарантій військових і їх сімей — ключовий пріоритет держави. Так, сім'ї загиблих чи зниклих безвісти захисників мають право отримати грошове забезпечення військовослужбовця. Однак гроші родини отримують не завжди.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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Чому не нараховують допомогу сім'ям військових

Так, командир військової частини не затвердить належні виплати родині військовослужбовця, якщо:

представники сім'ї нададуть не повний пакет документів;

заяву на виплату подадуть родичі, які не можуть претендувати на гроші;

звернення про отримання допомоги надійшло після 3 років з моменту судового рішення про визнання військового померлим або ж безвісти відсутнім.

Грошову допомогу також не нарахують у випадку, якщо захисник вчинив дезертирство, самовільно здався у полон або залишив свою військову частину.

При цьому сума виплати для родини загиблого військовослужбовця залежить від обставин його загибелі:

15 млн гривень надають, якщо військовий загинув у бойових діях;

750 прожиткових мінімумів (станом на 2025 рік — 2 млн 271 тис. грн) — якщо військовослужбовець загинув, коли виконував свої службові обов'язки, але не під час бойових дій.

Хто є членом родини військового

Членами сім'ї військовослужбовця можуть бути:

чоловік або дружина;

їхні діти;

батьки.

Але Закон "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" також визначає, що членами сім'ї військовослужбовця можуть бути й інші особи, які постійно з ним проживали та вели спільне господарство.

Отже, не лише його (або її) близькі родичі, але й інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках, можуть бути членом родини.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці, які знищать російську техніку на полі бою, отримають за це грошову винагороду. Так, у липні за знищення військових вантажівок чи спеціалізованих автомобілів, захисника нарахують 12 тис. гривень. Дізнавайтесь також, за яким принципом військовослужбовцям нараховують премії у 2025 році.