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Главная Финансы Выплаты семьям военных — почему могут отказать в 2025 году

Выплаты семьям военных — почему могут отказать в 2025 году

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Дата публикации 24 июня 2025 17:04
Денежные выплаты семьям военных — по каким причинам можно получить отказ
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почему не начисляют помощь семьям военных Кто является членом семьи военного

Во время полномасштабной войны обеспечение прав и социальных гарантий военных и их семей — ключевой приоритет государства. Так, семьи погибших или пропавших без вести защитников имеют право получить денежное обеспечение военнослужащего. Однако деньги семьи получают не всегда.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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Почему не начисляют помощь семьям военных

Так, командир воинской части не утвердит надлежащие выплаты семье военнослужащего, если:

  • представители семьи предоставят не полный пакет документов;
  • заявление на выплату подадут родственники, которые не могут претендовать на деньги;
  • обращение о получении помощи поступило после 3 лет с момента судебного решения о признании военного умершим или же без вести отсутствующим.

Денежную помощь также не начислят в случае, если защитник совершил дезертирство, самовольно сдался в плен или оставил свою воинскую часть.

При этом сумма выплаты для семьи погибшего военнослужащего зависит от обстоятельств его гибели:

  • 15 млн гривен предоставляют, если военный погиб в боевых действиях;
  • 750 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 2 млн 271 тыс. грн) — если военнослужащий погиб, когда выполнял свои служебные обязанности, но не во время боевых действий.

Кто является членом семьи военного

Членами семьи военнослужащего могут быть:

  • муж или жена;
  • их дети;
  • родители.

Но Закон "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите" также определяет, что членами семьи военнослужащего могут быть и другие люди, которые постоянно с ним проживали и вели общее хозяйство.

Следовательно, не только его (или ее) близкие родственники, но и другие родственники или граждане, которые не находятся с военнослужащим в непосредственных родственных связях, могут быть членом семьи.

Напомним, что украинские военнослужащие, которые уничтожат российскую технику на поле боя, получат за это денежное вознаграждение. Так, в июле за уничтожение военных грузовиков или специализированных автомобилей, защитнику начислят 12 тыс. гривен. Узнавайте также, по какому принципу военнослужащим начисляют премии в 2025 году.

выплаты ВСУ финансовая помощь война в Украине денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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