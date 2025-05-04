Виплати військовополоненим у 2025 році — як родинам отримати фінансову допомогу

Купюри по одній тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні з 2025 року родинам військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти, по-новому виплачують грошове забезпечення захисника. Так, суму у 120 тис. гривень можуть розділити між родичами першої черги, але є нюанси.

Юрист Хмельницької ГО "Подільська правова ліга" Руслан Малий пояснив процедуру нарахування таких держвиплат.

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Так, як пояснив юрист:

50% загальної суми грошового забезпечення розподіляється між близькими родичами першої черги: дружина/чоловік, батьки, діти, зокрема з інвалідністю з дитинства;

якщо такі особи відсутні, тоді 20% переходить до родичів другої черги: повнолітніх дітей, братів і сестер;

залишок коштів (50% або 80%) залишається на рахунках військової частини. Їх виплатять безпосередньо захиснику, коли він повернеться або держава офіційно визнає його знайденим.

За словами фахівця, якщо у військовослужбовця є дружина, двоє дітей та батьки, то грошове забезпечення рівними частинами розділять між собою усі п'ять родичів.

Які суми отримають родичі зниклого безвісти

Відповідно до постанови Кабміну України №168, якщо захисник зник безвісти, то відомості про нього вносять у відповідні накази про нарахування додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень. Також за ним зберігається грошове забезпечення, яке орієнтовно може складати 20 тис. гривень.

"Загальна сума грошового забезпечення — 120 тис. гривень. Її поділять між родичами першої черги, а у випадку відсутності такої черги, 20% отримають родичі другої черги", — розповів Руслан Малий.

Як родичам зниклого безвісти отримати фінансову допомогу

Грошове забезпечення починають нараховувати з моменту:

захоплення військовослужбовця в полон або заручники;

його інтернування в нейтральній державі;

офіційного визнання зниклим безвісти.

Щоби оформити виплати, один із членів сім'ї пише заяву на ім’я командира військової частини (установи, організації). Подати її можна через ТЦК та СП або самостійно — на військову частину. До самої заяви варто додати:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (якщо ці відомості відсутні у паспорті;

копію свідоцтва про шлюб (якщо є);

копії свідоцтв про народження дітей (якщо є);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Додатково також можна надати:

копію службового розслідування;

витяг з реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.

Ще потрібно буде написати реквізити банківського рахунку для переказу коштів. Командир військової частини може розглядати заяву два тижні, після чого письмово повідомити про своє рішення.

Нагадаємо, що офіцерам, сержантам та старшинам у ЗСУ доплачуватимуть за знання англійської мови. Розмір доплати — 10% посадового окладу.

Також ми розповідали, що грошове забезпечення у ЗСУ у 2025 році може сягати 190 тис. гривень. Відомо, кому готові щомісяця платити таку суму.