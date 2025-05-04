Выплаты военнопленным в 2025 году — как семьям получить финансовую помощь

Купюры по одной тысяче гривен. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине с 2025 года семьям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести, по-новому выплачивают денежное обеспечение защитника. Так, сумму в 120 тыс. могут разделить между родственниками первой очереди, но есть нюансы.

Юрист Хмельницкой ОО "Подольская правовая лига" Руслан Малый объяснил процедуру начисления таких госвыплат.

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Так, как объяснил юрист:

50% общей суммы денежного обеспечения распределяется между близкими родственниками первой очереди: жена/муж, родители, дети, в том числе с инвалидностью с детства;

если такие отсутствуют, тогда 20% переходит к родственникам второй очереди: совершеннолетним детям, братьям и сестрам;

остаток средств (50% или 80%) остается на счетах воинской части. Их выплатят непосредственно защитнику, когда он вернется или государство официально признает его найденным.

По словам специалиста, если у военнослужащего есть жена, двое детей и родители, то денежное обеспечение равными частями разделят между собой все пять родственников.

Какие суммы получат родственники пропавшего без вести

Согласно постановлению Кабмина Украины №168, если защитник пропал без вести, то сведения о нем вносят в соответствующие приказы о начислении дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен. Также за ним сохраняется денежное обеспечение, которое ориентировочно может составлять 20 тыс. гривен.

"Общая сумма денежного обеспечения — 120 тыс. гривен. Ее поделят между родственниками первой очереди, а в случае отсутствия такой очереди, 20% получат родственники второй очереди", — рассказал Руслан Малый.

Как родственникам пропавшего без вести получить финансовую помощь

Денежное обеспечение начинают начислять с момента:

захвата военнослужащего в плен или в заложники;

его интернирования в нейтральном государстве;

официального признания пропавшим без вести.

Чтобы оформить выплаты, один из членов семьи пишет заявление на имя командира воинской части (учреждения, организации). Подать его можно через ТЦК и СП или самостоятельно — на воинскую часть. К самому заявлению нужно добавить:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справку о регистрации места жительства (пребывания) членов семьи (если эти сведения отсутствуют в паспорте;

копию свидетельства о браке (если есть);

копии свидетельств о рождении детей (если есть);

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте, — копию страницы паспорта с такой отметкой).

Дополнительно также можно предоставить:

копию служебного расследования;

выписку из реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Еще нужно будет написать реквизиты банковского счета для перевода средств. Командир воинской части может рассматривать заявление две недели, после чего письменно сообщить о своем решении.

Напомним, что офицерам, сержантам и старшинам в ВСУ будут доплачивать за знание английского языка. Размер доплаты — 10% должностного оклада.

Также мы рассказывали, что денежное обеспечение в ВСУ в 2025 году может достигать 190 тыс. гривен. Известно, кому готовы ежемесячно платить такую сумму.