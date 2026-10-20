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Главная Финансы Выплаты семьям пропавших без вести: почему деньги могут не поступить и как действовать

Выплаты семьям пропавших без вести: почему деньги могут не поступить и как действовать

Ua ru
20 октября 2026 18:00
Помощь семьям военнослужащих, пропавших без вести: почему выплаты могут быть прекращены и как вернуть деньги Новини.LIVE
Банковская карта и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Семьи военнослужащих, пропавших без вести, могут столкнуться с внезапным прекращением денежных выплат. Однако такое решение должно основываться на законных основаниях и надлежащим образом оформленных документах. В Министерстве обороны обратили внимание на случаи преждевременного прекращения выплаты пособий и напомнили о необходимости соблюдения установленной процедуры.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Почему семьям пропавших без вести военнослужащих могут прекратить выплаты

Министерство обороны Украины обратило внимание на проблему преждевременного прекращения выплат семьям военнослужащих, пропавших без вести. В частности, сам факт наличия документов об опознании тела не означает, что выплаты семье можно автоматически прекратить.

Для прекращения выплат необходимы предусмотренные законодательством основания и надлежащее документальное оформление соответствующего решения. Поэтому, если деньги перестали поступать, семье следует выяснить, чем именно руководствовалась воинская часть.

Что делать, если выплаты семье военнослужащего приостановили

Чтобы проверить законность прекращения выплат и добиться их возобновления, семье следует действовать последовательно:

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  1. Обратиться с заявлением в воинскую часть, которая осуществляла выплаты. В документе следует попросить объяснить причину их прекращения и предоставить копию соответствующего решения или приказа. Письменный ответ поможет установить обстоятельства дела и определить, были ли законные основания для такого решения.
  2. Проверить законность прекращения выплат. Полученные объяснения необходимо сопоставить с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 884. Этот нормативный акт определяет порядок выплат семьям военнослужащих, взятых в плен или пропавших без вести. Если указанная военной частью причина не соответствует установленным правилам, семья может потребовать пересмотра решения.
  3. Подать заявление о возобновлении выплат. Также стоит попросить проверить возможность перерасчета средств за период, в течение которого выплаты не осуществлялись. Вопрос о причитающихся суммах будет решаться с учетом обстоятельств дела и требований законодательства.
  4. Подать жалобу в соответствующие органы. Если воинская часть не реагирует на обращение или отказывается возобновить выплаты без надлежащего обоснования, семья может обратиться к высшему командованию, Министерству обороны Украины или в Офис военного омбудсмена. К жалобе целесообразно приложить копии предыдущих обращений, полученных ответов и документов, подтверждающих обстоятельства дела.
  5. Обжаловать решение в суде. Если административным путем решить вопрос не удалось, семья может обжаловать решение о прекращении выплат в суде. При этом важно учитывать сроки обращения в суд, которые зависят от характера спора и обстоятельств дела. Поэтому не стоит откладывать подготовку документов и получение юридической консультации.

Где проверить правила выплат семьям пропавших без вести

Основным нормативным документом, регулирующим порядок соответствующих выплат, является постановление Кабинета Министров Украины № 884. Также стоит ознакомиться с официальными разъяснениями Министерства обороны относительно оснований и процедуры прекращения начислений.

Если средства перестали поступать, не следует ограничиваться устными объяснениями. Письменное обращение в воинскую часть позволит получить официальную позицию, проверить правомерность решения и определить дальнейшие шаги для защиты прав семьи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого могут оштрафовать за ношение военной формы. Размер наказания зависит от того, совершает ли человек такое правонарушение впервые или повторно в течение года. Штраф может составить от 2 550 до 3 400 гривен.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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