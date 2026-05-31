Допомога родинам загиблих військових: як розподіляють гроші та у яких випадках можуть не виплатити

Жінка тримає гроші в руках, гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Родини загиблих військовослужбовців в Україні отримують грошову допомогу від держави. Розмір виплат та умови їх розподілу залежать від низки факторів.

Про нюанси призначення цієї допомоги розповіла юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Скільки виплачують та як розподіляють кошти

Під час дії воєнного стану одноразова грошова допомога найчастіше стосується виплат родинам військових, які загинули під час виконання службових обов’язків. Наразі сума такої компенсації становить 15 мільйонів гривень.

За словами юристки, механізм розподілу цих коштів між близькими залежить від того, чи залишив військовослужбовець особисте розпорядження.

Якщо є особисте розпорядження

Цей механізм з’явився відносно нещодавно, однак уже став важливим інструментом для військових. Захисник має право заздалегідь визначити, кому саме та в яких частках буде виплачена допомога у разі його загибелі.

Читайте також:

"Якщо таке розпорядження складене, кошти виплачуються саме вказаним у ньому особам", — зазначає Олександра Капітула.

Втім, навіть наявність такого документа не скасовує гарантій, передбачених законом для найбільш соціально вразливих членів сім’ї. Йдеться про так звану обов’язкову частку.

"Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої особи", — підкреслює експертка.

Такі родичі можуть претендувати на половину тієї частки, яку вони отримали б у разі стандартного розподілу за законом. Як пояснює юристка, саме ця норма нерідко стає причиною судових суперечок — особливо у випадках, коли на виплати претендують родичі, які тривалий час не підтримували зв’язок із загиблим військовим.

Якщо особистого розпорядження немає

Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження, одноразова допомога розподіляється порівну між членами сім’ї, батьками та утриманцями відповідно до вимог законодавства.

Отримати виплату можуть:

дружина або чоловік загиблого;

діти — зокрема усиновлені чи зачаті за життя військового;

батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.

Право на частку мають і онуки, якщо їхні батьки померли.

Крім того, на допомогу можуть претендувати й цивільні чоловік або дружина, однак лише за умови, що факт спільного проживання однією сім’єю буде офіційно підтверджений судом.

У яких випадках допомогу не виплачують

За словами Олександри Капітули, уповноважені органи детально аналізують кожну ситуацію, а закон містить перелік підстав, за яких виплату можуть не призначити.

"Наприклад, якщо смерть стала наслідком вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, дій у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, навмисного спричинення тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або ж самогубства", — зауважує юристка.

Також підставою для відмови може стати подання недостовірної інформації або фальшивих документів для оформлення допомоги.

Окрім суперечок між родичами щодо права на отримання коштів, трапляються і випадки неправомірних відмов з боку державних структур. Причиною можуть бути помилки в документах або неоднозначне трактування обставин смерті військового. У таких ситуаціях відстояти свої права зазвичай можливо лише в судовому порядку.

Чи можна отримати допомогу, якщо військовий зник безвісти

Однією з найскладніших категорій залишаються випадки, коли військовослужбовець офіційно має статус зниклого безвісти. За таких обставин родина не може отримати статус сім’ї загиблого та оформити одноразову грошову допомогу доти, доки смерть не буде підтверджена юридично.

Якщо існують вагомі докази загибелі людини, близьким необхідно звернутися до суду із заявою про оголошення особи померлою. Лише після набуття чинності відповідним рішенням суду сім’я отримає право на оформлення виплат.

Юристка наголосила, що оформлення особистого розпорядження — один із найважливіших кроків, який військовий може зробити завчасно. Такий документ допомагає уникнути юридичної невизначеності, зменшує ризик конфліктів між родичами та дозволяє максимально врахувати волю самого захисника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати та пільги належать військовим після звільнення з полону. Окрім грошової допомоги, для них передбачені лікування, реабілітація, соціальні гарантії та окремі трудові права. Щоб усе це отримати, необхідно надати довідку від НІБ.

Також Новини.LIVE писали, на скільки планують підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Зростуть не лише стартові оклади, а я надбавки. Найбільше отримуватимуть захисники, які підпишуть контракти.