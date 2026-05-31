Помощь семьям погибших военных: как распределяют деньги и в каких случаях могут не выплатить

Семьи погибших военнослужащих в Украине получают денежную помощь от государства. Размер выплат и условия их распределения зависят от ряда факторов.

О нюансах назначения этой помощи рассказала юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Сколько выплачивают и как распределяют средства

Во время действия военного положения единовременная денежная помощь чаще всего касается выплат семьям военных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сейчас сумма такой компенсации составляет 15 миллионов гривен.

По словам юриста, механизм распределения этих средств между близкими зависит от того, оставил ли военнослужащий личное распоряжение.

Если есть личное распоряжение

Этот механизм появился относительно недавно, однако уже стал важным инструментом для военных. Защитник имеет право заранее определить, кому именно и в каких долях будет выплачено пособие в случае его гибели.

"Если такое распоряжение составлено, средства выплачиваются именно указанным в нем лицам", — отмечает Александра Капитула.

Впрочем, даже наличие такого документа не отменяет гарантий, предусмотренных законом для наиболее социально уязвимых членов семьи. Речь идет о так называемой обязательной доле.

"Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего лица", — подчеркивает эксперт.

Такие родственники могут претендовать на половину той доли, которую они получили бы в случае стандартного распределения по закону. Как объясняет юрист, именно эта норма нередко становится причиной судебных споров — особенно в случаях, когда на выплаты претендуют родственники, которые длительное время не поддерживали связь с погибшим военным.

Если личного распоряжения нет

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, единовременное пособие распределяется поровну между членами семьи, родителями и иждивенцами в соответствии с требованиями законодательства.

Получить выплату могут:

жена или муж погибшего;

дети — в том числе усыновленные или зачатые при жизни военного;

родители, если они не были лишены родительских прав.

Право на долю имеют и внуки, если их родители умерли.

Кроме того, на помощь могут претендовать и гражданские муж или жена, однако лишь при условии, что факт совместного проживания одной семьей будет официально подтвержден судом.

В каких случаях помощь не выплачивают

По словам Александры Капитулы, уполномоченные органы детально анализируют каждую ситуацию, а закон содержит перечень оснований, при которых выплату могут не назначить.

"Например, если смерть стала следствием совершения уголовного или административного правонарушения, действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умышленного причинения телесного повреждения, другого вреда своему здоровью или самоубийства", — отмечает юрист.

Также основанием для отказа может стать представление недостоверной информации или фальшивых документов для оформления помощи.

Кроме споров между родственниками о праве на получение средств, бывают и случаи неправомерных отказов со стороны государственных структур. Причиной могут быть ошибки в документах или неоднозначная трактовка обстоятельств смерти военного. В таких ситуациях отстоять свои права обычно возможно лишь в судебном порядке.

Можно ли получить помощь, если военный пропал без вести

Одной из самых сложных категорий остаются случаи, когда военнослужащий официально имеет статус пропавшего без вести. При таких обстоятельствах семья не может получить статус семьи погибшего и оформить единовременную денежную помощь до тех пор, пока смерть не будет подтверждена юридически.

Если существуют веские доказательства гибели человека, близким необходимо обратиться в суд с заявлением об объявлении лица умершим. Только после вступления в силу соответствующего решения суда семья получит право на оформление выплат.

Юрист отметила, что оформление личного распоряжения — один из важнейших шагов, который военный может сделать заблаговременно. Такой документ помогает избежать юридической неопределенности, уменьшает риск конфликтов между родственниками и позволяет максимально учесть волю самого защитника.

