Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні — скільки отримуватимуть з 1 грудня

Кабмін України схвалив постанову, над якою працювало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, щодо перегляду розміру доплат членам сімей Героїв Небесної Сотні. Щомісячні доплати до пенсії зростуть з 1 грудня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Доплата до пенсії з 1 грудня

За постановою, доплата до пенсії у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. Родина з двох або більше непрацездатних утриманців розділятиме цю суму між собою порівну.

"Тепер виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — йдеться у повідомленні.

Якими є виплати зараз

Нинішню надбавку до пенсії у разі втрати годувальника встановили ще у 2014 році. Члени сімей Героїв Небесної Сотні отримували суми у 5 тис. гривень, 6,5 тис. гривень та 8 тис. гривень. Виплата залежала від кількості членів у сім'ї.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд розширив соціальний захист для постраждалих учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні. З’явилася, зокрема, пільга на оплату комунальних послуг і палива:

100% знижка для постраждалих з інвалідністю;

75% — для інших постраждалих;

50% знижки — для непрацездатних членів родин загиблих.

Щодо фінансової підтримки то Кабмін погодив підвищення пенсій або призначення довічної щомісячної допомоги в розмірі 25-50% прожиткового мінімуму. Також люди щороку отримуватимуть разову грошову допомогу до Дня Незалежності України.

Раніше ми розповідали, що частина пенсіонерів може отримати від держави допомогу у розмірі 6,5 тисячі гривень — це підтримка на осінньо-зимовий період 2025/2026. Ці кошти призначені на купівлі ліків та речей, необхідних для зими. Ще ми писали, що UNICEF Ukraine у 2025 році реалізує три програми підтримки. Так, гроші повинні отримати українці, які залишаються у прифронтових регіонах.