Правительство повысило выплаты семьям Героев Небесной Сотни — сколько будут получать с 1 декабря

Кабмин Украины одобрил постановление, над которым работало Министерство социальной политики, семьи и единства, о пересмотре размера доплат членам семей Героев Небесной Сотни. Ежемесячные доплаты к пенсии вырастут с 1 декабря 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Доплата к пенсии с 1 декабря

По постановлению, доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну. Если в семье двое или более нетрудоспособных иждивенцев, — сума будет распределяться между ними поровну.

"Теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии по случаю потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в сообщении.

Каковы выплаты сейчас

Нынешнюю надбавку к пенсии в случае потери кормильца установили еще в 2014 году. Члены семей Героев Небесной Сотни получали суммы в 5 тыс. гривен, 6,5 тыс. гривен и 8 тыс. гривен. Выплата зависела от количества членов в семье.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2025 года правительство расширило социальную защиту для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни. Появилась, в частности, льгота на оплату коммунальных услуг и топлива:

100% скидка для пострадавших с инвалидностью;

75% — для других пострадавших;

50% скидки — для нетрудоспособных членов семей погибших.

Что касается финансовой поддержки, то Кабмин согласовал повышение пенсий или назначение пожизненной ежемесячной помощи в размере 25-50% прожиточного минимума. Также люди ежегодно будут получать разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины.

Ранее мы рассказывали, что часть пенсионеров может получить от государства помощь в размере 6,5 тысячи гривен — это поддержка на осенне-зимний период 2025/2026. Эти средства предназначены на покупку лекарств и вещей, необходимых для зимы. Еще мы писали, что UNICEF Ukraine в 2025 году реализует три программы поддержки. Так, деньги должны получить украинцы, которые остаются в прифронтовых регионах.