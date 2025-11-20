Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты семьям Героев Небесной Сотни — что изменится с 1 декабря

Выплаты семьям Героев Небесной Сотни — что изменится с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:52
обновлено: 11:52
Правительство повысило выплаты семьям Героев Небесной Сотни — сколько будут получать с 1 декабря
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Кабмин Украины одобрил постановление, над которым работало Министерство социальной политики, семьи и единства, о пересмотре размера доплат членам семей Героев Небесной Сотни. Ежемесячные доплаты к пенсии вырастут с 1 декабря 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Доплата к пенсии с 1 декабря

По постановлению, доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну. Если в семье двое или более нетрудоспособных иждивенцев, — сума будет распределяться между ними поровну.

"Теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии по случаю потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в сообщении.

Каковы выплаты сейчас

Нынешнюю надбавку к пенсии в случае потери кормильца установили еще в 2014 году. Члены семей Героев Небесной Сотни получали суммы в 5 тыс. гривен, 6,5 тыс. гривен и 8 тыс. гривен. Выплата зависела от количества членов в семье.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2025 года правительство расширило социальную защиту для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни. Появилась, в частности, льгота на оплату коммунальных услуг и топлива:

  • 100% скидка для пострадавших с инвалидностью;
  • 75% — для других пострадавших;
  • 50% скидки — для нетрудоспособных членов семей погибших.

Что касается финансовой поддержки, то Кабмин согласовал повышение пенсий или назначение пожизненной ежемесячной помощи в размере 25-50% прожиточного минимума. Также люди ежегодно будут получать разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины.

Ранее мы рассказывали, что часть пенсионеров может получить от государства помощь в размере 6,5 тысячи гривен — это поддержка на осенне-зимний период 2025/2026. Эти средства предназначены на покупку лекарств и вещей, необходимых для зимы. Еще мы писали, что UNICEF Ukraine в 2025 году реализует три программы поддержки. Так, деньги должны получить украинцы, которые остаются в прифронтовых регионах.

выплаты финансовая помощь Небесна Сотня пенсия доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации