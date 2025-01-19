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Выплаты при рождении ребенка — где будут платить втрое больше

19 января 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты при рождении ребенка 2025 — где будут выплачивать большую помощь
Молодые супруги с ребенком. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Финансовая помощь от государства для рожениц в Украине в 2025 году будет выплачиваться, несмотря на полномасштабную войну с Россией. Родители, как и в 2024-ом, получат более 41 тыс. грн. При этом некоторые регионы предоставляют семьям дополнительную поддержку. Так, например, в Чернигове хотят увеличить выплаты в рамках городской программы по поддержке рождаемости, поэтому некоторые граждане будут получать значительно большие суммы.

Как сообщили в Черниговском горсовете, исполнительный комитет уже согласовал решение увеличить размер финансовой помощи при рождении детей.

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Размер обновленных выплат должен быть таким:

  • 15 тыс. грн, если родился первый ребенок (было 5 тыс. грн);
  • 30 тыс. грн за рождение второго ребенка (а не 10 тыс. грн);
  • 60 тыс.грн, если на свет появился третий ребенок (вместо 20 тыс.грн).

Решение исполнительного комитета еще должны согласовать местные депутаты во время ближайшего заседания совета.

Выплаты многодетным семьям в 2025 году

Столическая власть окажет помощь многодетным семьям, среди которых и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), воспитывающие трех и более детей. Сумма единовременного пособия составит 7,5 тыс. грн на каждого ребенка.

Деньги выплатят на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Тем временем напомним, что финансовую поддержку украинцам в 2025 году предоставит УВК ООН. В организации уже определили, что средства получат:

  • ВПЛ;
  • люди, которые после вынужденного отъезда вернулись на предыдущее место жительства.

Также мы рассказывали, что правительство хочет изменить социальные выплаты для населения. Реформа должна состояться в течение 2025 года.

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