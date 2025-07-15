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Главная Финансы Выплаты работникам при увольнении — какие нюансы в 2025 году

Выплаты работникам при увольнении — какие нюансы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 14:30
Увольнение с работы в 2025 году — когда и на какие выплаты можно рассчитывать
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году действуют особые правила расчета с работниками в случае увольнения. В частности, в выплату должна входить заработная плата за отработанные дни, денежная компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие.

Это предусмотрено ст. 116 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

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Особенности выплаты расчетных в случае увольнения с работы

Согласно нормам трудового законодательства, последним днем выплаты расчетных в случае завершения работы работником считается день увольнения. Тогда же ему должны вернуть трудовую книжку. В случае, если расчет был проведен не вовремя, то за просроченные дни ему должны заплатить выплату в размере среднего заработка.

Если окончательный расчет работодатель нарушил, то должен будет уплатить штраф в размере трех минимальных зарплат в соответствии со ст. 265 Кодекса законов о труде, который в текущем году составляет 24 тыс. грн (= 8 тыс. грн × 3).

При этом выплата среднего заработка работнику не освобождает учреждение от штрафа. Кроме этого штрафа, на должностных лиц учреждения может быть наложен еще и административный — 510-1,7 тыс. грн, согласно ст. 41 КоАП.

В окончательный расчет при увольнении входят следующие составляющие:

  • заработная плата за отработанный месяц, включая день увольнения;
  • денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Также необходимо учесть отпуска предыдущих лет, если таковые были.

Кроме того, таким работникам выплачивают средства за накопленные дни:

  • дополнительного отпуска/социального отпуска на детей;
  • выходного пособия, если увольнение подпадает под условия выплаты.

В некоторых случаях предусмотрено удержание: вычитают излишне выплаченные дни ежегодного отпуска. Такое может случиться, если работник использовал полный ежегодный отпуск, однако уволился посреди года.

Рассчитывают выходное пособие, определив:

  • сумму зарплаты за два последних месяца перед увольнением;
  • количество отработанных рабочих дней за два месяца;
  • среднедневную зарплату за два месяца расчетного периода;
  • среднее количество рабочих дней за два месяца.

Далее умножают среднедневную зарплату и среднее количество рабочих дней по графику. В итоге получают среднемесячный заработок для начисления и выплаты выходного пособия для выплаты одного среднемесячного дохода.

Нюансы расчета средней заработной платы

В случае увольнения при расчете выходного пособия включают только доходы, которые были начислены за фактически отработанное время. То есть не берут во внимание следующие выплаты:

  • больничные выплаты/декретные выплаты;
  • отпускные выплаты;
  • единоразовые выплаты за выполнение поручений;
  • денежную компенсацию за отпуск, матпомощь;
  • компенсацию дней пребывания в командировке;
  • помощь, посвященную юбилейным датам и дням рождения;
  • суммы различных возмещений.

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зарплаты выплаты увольнение доходы деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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