Социальные выплаты 2025 года — какую помощь могут отобрать у украинцев

Мужчина проходит медосмотр. Фото: УНИАН

С 1 апреля в медучреждениях Украины продолжается повторная проверка граждан, которые ранее получили группу по инвалидности. Поэтому некоторые граждане могут потерять финансовую помощь от государства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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Как говорится на сайте Министерства здравоохранения, повторная оценка повседневного функционирования для людей с инвалидностью началась 1 апреля 2025 года. Во время процедуры человеку подтверждают или отменяют статус инвалидности. В последнем случае исчезнут и пенсионные выплаты.

Кому надо пройти повторную проверку и как это сделать

До 1 ноября — мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет с группой инвалидности, если они не сделали это в 2022-2024 годах. А уже до 1 апреля 2026 года пройти оценивание должны все остальные люди с инвалидностью, которые не сделали этого во время военного положения.

Пройти проверку можно после получения направления, которое выдают семейные врачи, терапевты или профильные специалисты. У пациента есть право самостоятельно выбрать больницу для прохождения осмотра из списка доступных медучреждений.

Кто из лиц с инвалидностью может не проходить повторный осмотр

Это право есть:

у украинцев, которым инвалидность установили в 2025 году, и срок ее пересмотра еще не наступил;

у лиц с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащих и работников в сфере гражданской защиты;

людей, которые находятся на территориях боевых действий или временно оккупированных;

пациентов с тяжелыми нарушениями функций организма, в частности отсутствием конечностей или парных органов, а также тех, кто имеет онкологические или психические заболевания.

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