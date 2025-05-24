Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 2023 року громадяни України з найбільш вразливих верств населення отримували доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). У 2025 році гроші людям нараховуватимуть до кінця травня.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи буде продовжена ця програма фінансової підтримки.

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Виплати від ВПП ООН — що відомо

Відомо, що ВПП ООН, Мінсоцполітики та ПФУ продовжили програму з додатковими виплатами для українців до кінця травня 2025 року. Наразі невідомо, чи відбуватимуться ці виплати у червні.

Програма охоплювала Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області. Виплати тут надавалися:

пенсіонерам;

людям без права на пенсію;

українцям з інвалідністю;

дітям з інвалідністю.

Українцям перераховували різницю між соціальною виплатою, на яку вони мали право, та 3 250 грн. Наприклад, якщо розмір соціальної виплати складав 2 500 грн, то людині ВПП ООН доплачувала 750 грн.

Про що ще варто знати

Українці, які мають нагрудний знак "Почесний донор України"/"Почесний донор СРСР.", можуть отримувати доплату у 300 грн до своєї пенсії. Для цього ПФУ потрібно надати довідку про нагородження людини відзнакою.

Нагадаємо, пенсії деяких українців зберігатимуться на рахунках Пенсійного фонду. Йдеться про виплати людям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також ми розповідали, що Кабмін спростив процедуру оформлення пенсій громадянам, які працювали за кордоном. Завдяки новим нормам, людям зараховуватимуть стаж, набутий в інших країнах.