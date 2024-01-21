Компенсація після звільнення — скільки можна отримати

Виплати після звільнення — скільки грошей можна отримати, лишившись без роботи
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні збільшилась кількість раптових звільнень і скорочень. Після втрати роботи люди задаються питанням, які виплати може отримати працівник, та чи може підприємство не заплатити суми, належні за законом.
Це сказано у Кодексі законів про працю України.
Скільки грошей можна отримати після звільнення
У Кодексі зокрема сказано про обов’язок роботодавця виплатити колишньому співробітнику всі суми в день звільнення, незалежно від підстав розірвання трудового договору. Отже, після звільнення працівнику належить отримати:
- заробітну плату;
- грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки;
- відшкодування днів додаткової відпустки.
Також Кодексом передбачена виплата у розмірі не менше середнього місячного заробітку тим особам, звільнення яких супроводжувалося однією з умов:
- відмова від продовження співпраці з підприємством через істотні зміни трудових умов;
- неможливість забезпечити роботою через відсутність виробничих або інших потужностей;
- виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі;
- поновлення фахівця, який раніше працював на посаді.
Що ще треба знати
У деяких випадках між працівником та роботодавцем може існувати спрощений режим регулювання трудових відносин. Це стосується підприємств із невеликою кількістю персоналу (до 250 людей) або у разі заробітної плати більше восьми мінімальних. Тоді обидві сторони за спільною згодою можуть визначити інші підстави для звільнення, не зазначені в законодавстві.
І, якщо відбудеться звільнення з роботи через причину, не передбачену в Кодексі законів про працю, то підприємство зобов’язано виплатити робітнику:
- половину мінімальної заробітної плати, якщо працівник працював не більше 30 днів;
- мінімальну зарплату, якщо загальна кількість робочих днів становить понад 30;
- три мінімальні заробітні плати, якщо сума періодів роботи дорівнює більше року;
- п'ять мінімальних зарплат, якщо співробітник працював понад два роки.
Нагадаємо, що українці можуть збільшувати розмір майбутньої пенсії. Це можна робити навіть після звільнення з роботи.
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