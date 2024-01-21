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Виплати після звільнення — скільки грошей можна отримати, лишившись без роботи

21 січня 2024 15:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Компенсація після звільнення — скільки можна отримати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні збільшилась кількість раптових звільнень і скорочень. Після втрати роботи люди задаються питанням, які виплати може отримати працівник, та чи може підприємство не заплатити суми, належні за законом.

Це сказано у Кодексі законів про працю України.

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Скільки грошей можна отримати після звільнення

У Кодексі зокрема сказано про обов’язок роботодавця виплатити колишньому співробітнику всі суми в день звільнення, незалежно від підстав розірвання трудового договору. Отже, після звільнення працівнику належить отримати:

  • заробітну плату;
  • грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки;
  • відшкодування днів додаткової відпустки.

Також Кодексом передбачена виплата у розмірі не менше середнього місячного заробітку тим особам, звільнення яких супроводжувалося однією з умов:

  • відмова від продовження співпраці з підприємством через істотні зміни трудових умов;
  • неможливість забезпечити роботою через відсутність виробничих або інших потужностей;
  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі;
  • поновлення фахівця, який раніше працював на посаді.

Що ще треба знати

У деяких випадках між працівником та роботодавцем може існувати спрощений режим регулювання трудових відносин. Це стосується підприємств із невеликою кількістю персоналу (до 250 людей) або у разі заробітної плати більше восьми мінімальних. Тоді обидві сторони за спільною згодою можуть визначити інші підстави для звільнення, не зазначені в законодавстві.

І, якщо відбудеться звільнення з роботи через причину, не передбачену в Кодексі законів про працю, то підприємство зобов’язано виплатити робітнику:

  • половину мінімальної заробітної плати, якщо працівник працював не більше 30 днів;
  • мінімальну зарплату, якщо загальна кількість робочих днів становить понад 30;
  • три мінімальні заробітні плати, якщо сума періодів роботи дорівнює більше року;
  • п'ять мінімальних зарплат, якщо співробітник працював понад два роки.

Нагадаємо, що українці можуть збільшувати розмір майбутньої пенсії. Це можна робити навіть після звільнення з роботи.

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