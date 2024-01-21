Компенсация после увольнения — сколько можно получить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После начала полномасштабного вторжения в Украину увеличилось количество внезапных увольнений и сокращений. После потери работы люди задаются вопросом, какие выплаты может получить работник, и может ли предприятие не заплатить суммы, причитающиеся по закону.

Это сказано в Кодексе законов о труде Украины.

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Сколько денег можно получить после увольнения

В Кодексе в частности говорится об обязанности работодателя выплатить бывшему сотруднику все суммы в день увольнения, независимо от оснований расторжения трудового договора. Следовательно, после увольнения работнику следует получить:

заработная плата;

денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска;

возмещение дней дополнительного отпуска.

Также Кодексом предусмотрена выплата в размере не менее среднего месячного заработка тем лицам, увольнение которых сопровождалось одним из условий:

отказ от продолжения сотрудничества с предприятием из-за существенных изменений трудовых условий;

невозможность обеспечить работой из-за отсутствия производственных или других мощностей;

выявление несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе;

восстановление специалиста, ранее работавшего в должности.

Что еще нужно знать

В некоторых случаях между работником и работодателем может существовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений. Это касается предприятий с небольшим количеством персонала (до 250 человек) или в случае заработной платы более восьми минимальных. Тогда обе стороны по общему согласию могут определить другие основания для увольнения, не указанные в законодательстве.

И если произойдет увольнение с работы по причине, не предусмотренной в Кодексе законов о труде, то предприятие обязано выплатить рабочему:

половину минимальной заработной платы, если работник работал не больше 30 дней;

минимальную зарплату, если общее количество рабочих дней составляет более 30;

три минимальных заработных плат, если сумма периодов работы равна более года;

пять минимальных зарплат, если сотрудник работал более двух лет.

Напомним, что украинцы могут увеличивать размер будущей пенсии. Это можно делать даже после увольнения с работы.