Компенсация после увольнения — сколько можно получить

Выплаты после увольнения — сколько денег можно получить, оставшись без работы
После начала полномасштабного вторжения в Украину увеличилось количество внезапных увольнений и сокращений. После потери работы люди задаются вопросом, какие выплаты может получить работник, и может ли предприятие не заплатить суммы, причитающиеся по закону.
Это сказано в Кодексе законов о труде Украины.
Сколько денег можно получить после увольнения
В Кодексе в частности говорится об обязанности работодателя выплатить бывшему сотруднику все суммы в день увольнения, независимо от оснований расторжения трудового договора. Следовательно, после увольнения работнику следует получить:
- заработная плата;
- денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска;
- возмещение дней дополнительного отпуска.
Также Кодексом предусмотрена выплата в размере не менее среднего месячного заработка тем лицам, увольнение которых сопровождалось одним из условий:
- отказ от продолжения сотрудничества с предприятием из-за существенных изменений трудовых условий;
- невозможность обеспечить работой из-за отсутствия производственных или других мощностей;
- выявление несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе;
- восстановление специалиста, ранее работавшего в должности.
Что еще нужно знать
В некоторых случаях между работником и работодателем может существовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений. Это касается предприятий с небольшим количеством персонала (до 250 человек) или в случае заработной платы более восьми минимальных. Тогда обе стороны по общему согласию могут определить другие основания для увольнения, не указанные в законодательстве.
И если произойдет увольнение с работы по причине, не предусмотренной в Кодексе законов о труде, то предприятие обязано выплатить рабочему:
- половину минимальной заработной платы, если работник работал не больше 30 дней;
- минимальную зарплату, если общее количество рабочих дней составляет более 30;
- три минимальных заработных плат, если сумма периодов работы равна более года;
- пять минимальных зарплат, если сотрудник работал более двух лет.
Напомним, что украинцы могут увеличивать размер будущей пенсии. Это можно делать даже после увольнения с работы.
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