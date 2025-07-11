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Головна Фінанси Виплати після поранення — яку допомогу призначать у липні

Виплати після поранення — яку допомогу призначать у липні

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 17:04
Виплати після поранення та оформлення інвалідності — на які виплати може претендувати військовий у липні 2025
Жінка тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні як чоловіки, так і жінки продовжують захищати країну від російських окупантів. Коли захисники чи захисниці отримують поранення під час боїв на фронті та інвалідність, держава забезпечує їх фінансовою допомогою

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка грошова допомога належить пораненим військовослужбовцям у липні 2025 року.

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Одноразова грошова допомога після отримання інвалідності 

За статтею 16 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовцям ЗСУ військової служби за контрактом або мобілізованим, якщо їм встановлять певну групу інвалідності, нараховують одноразову грошову допомогу, зазначають у виданні Армія.Inform. Гроші виплачуються, якщо: 

  • захисник отримав інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), яка настала під час виконання обов’язків військової служби (захисту Батьківщини) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби (захисту Батьківщини), чи встановлення інвалідності після його звільнення з військової служби внаслідок зазначених вище причин;
  • інвалідність настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або звільненому з військової служби, інвалідність у якого встановлено не пізніше ніж через три місяці після такого звільнення чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався в період проходження ним військової служби.

Як визначають розмір виплат

Усе залежить від обставин отримання інвалідності, а саме: чи у зв’язку із виконанням обов’язків військової служби чи у зв’язку із проходженням військової служби.

Якщо інвалідність, наприклад ІІІ групи, настала внаслідок виконання обов’язків військової служби, тоді громадянин отримає більшу суму,  ніж коли інвалідність ІІІ групи настала під час проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби.

Розмір грошової допомоги є наступним:

  • для I групи інвалідності — 3 028 гривень у 2025 році. В абсолютній сумі — 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень;
  • для II групи інвалідності — 908, 4 тисячі гривень в абсолютній сумі у 2025 році;
  • для III групи інвалідності — 757 тисяч гривень в абсолютній сумі у 2025 році.

Якщо інвалідність настала під час військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з військовою службою, або інвалідність отримав звільнений зі служби військовослужбовець (а інвалідність була оформлена не пізніше ніж через три місяці після звільнення чи після закінчення тримісячного строку), грошова допомога буде наступною:

  • за I групу інвалідності  — 363 360 гривень;
  • за II групу інвалідності — 272 520 гривень у 2025 році;
  • за III групу інвалідності — 211 960 гривень у 2025 році.

Раніше ми розповідали про пільги, на які мають право діти УБД. Так, у липні цього року їм надають, зокрема, освітні та медичні преференції. Дізнавайтесь також, які нові пільги можуть отримати військовослужбовці. 

ЗСУ інвалідність війна в Україні особа з інвалідністю військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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