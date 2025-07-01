Пільги дітям УБД — яка допомога передбачена у липні 2025 року

Троє маленьких українців. Фото: УНІАН

У 2025 році значна кількість чоловіків та жінок продовжують служити у лавах Збройних сил України та боронять державу від російських окупантів. Частина громадян брала безпосередню участь у подіях на фронті та отримала статус учасника бойових дій (УБД).

Тим часом держава забезпечує пільгами не тільки УБД, а й членів їхніх родин, зокрема дій, йдеться у Законі України "Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Реклама

Читайте також:

Освітні та медичні пільги для дітей УБД

У липні 2025 року діти учасників бойових дій можуть скористатися низкою пільг, серед яких освітні та медичні. Наприклад, усім дітям військовослужбовців зі статусом УБД надається місце у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Їх зараховують на навчання без черг. Водночас у закладах дошкільної освіти існують квоти для дітей пільгових категорій — їх кількість у групі не повинна перевищувати 20%. Також дітям надаються наступні преференції:

можливість перейти на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для осіб, що навчаються на денній формі навчання;

отримувати соціальну стипендію, якщо немає боргів.

Пільги на відпочинок

Якщо дитині військовослужбовця з посвідченням УБД від 7 до 18 років — їх забезпечують путівками у дитячі оздоровчі табори, але не частіше, ніж раз на рік. Цей процес контролюють держоргани.

Також діти можуть відвідувати різноманітні гуртки, секції та студії на пільгових умовах або безплатно.

Як оформити пільги на дітей УБД

Захисникам, які вже мають на руках посвідчення учасника бойових дій, потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ), і подати:

заяву про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги);

заява про призначення пільг.

Раніше ми розповідали, що держава забезпечує пільгами людей, які воювали на фронті та отримали статус учасника бойових дій. Вони, наприклад, можуть розраховувати на безплатне санаторно-курортне оздоровлення. Дізнавайтесь також, якими пільгами користуватимуть дружини УБД у липні.