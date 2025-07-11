Выплаты после ранения и оформления инвалидности - на какие выплаты может претендовать военный в июле 2025 года

Женщина держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине как мужчины, так и женщины продолжают защищать страну от российских оккупантов. Когда защитники или защитницы получают ранения во время боев на фронте и инвалидность, государство обеспечивает их финансовой помощью.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая денежная помощь положена раненым военнослужащим в июле 2025 года.

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Единовременная денежная помощь после получения инвалидности

По статье 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащим ВСУ военной службы по контракту или мобилизованным, если им установят определенную группу инвалидности, начисляют одноразовую денежную помощь, отмечают в издании Армия.Inform. Деньги выплачиваются, если:

защитник получил инвалидность вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), которая наступила при исполнении обязанностей военной службы (защиты Родины) или вследствие заболевания, связанного с выполнением им обязанностей военной службы (защиты Родины), или установления инвалидности после его увольнения с военной службы вследствие указанных выше причин;

инвалидность наступила в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или уволенному с военной службы, инвалидность у которого установлена не позднее чем через три месяца после такого увольнения или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, произошедшего в период прохождения им военной службы.

Как определяют размер выплат

Все зависит от обстоятельств получения инвалидности, а именно: в связи с исполнением обязанностей военной службы или в связи с прохождением военной службы.

Если инвалидность, например III группы, наступила в результате выполнения обязанностей военной службы, тогда гражданин получит большую сумму, чем когда инвалидность III группы наступила во время прохождения военной службы или в результате заболевания, связанного с прохождением им военной службы.

Размер денежной помощи является следующим:

для I группы инвалидности — 3 028 гривен в 2025 году. В абсолютной сумме — 1 миллион 211 тысяч 200 гривен;

для II группы инвалидности — 908, 4 тысячи гривен в абсолютной сумме в 2025 году;

для III группы инвалидности — 757 тысяч гривен в абсолютной сумме в 2025 году.

Если инвалидность наступила во время военной службы или вследствие заболевания, связанного с военной службой, или инвалидность получил уволенный со службы военнослужащий (а инвалидность была оформлена не позднее чем через три месяца после увольнения или после окончания трехмесячного срока), денежная помощь будет следующей:

за I группу инвалидности — 363 360 гривен;

за II группу инвалидности — 272 520 гривен в 2025 году;

за III группу инвалидности — 211 960 гривен в 2025 году.

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