Орден “Золота Зірка” та посвідчення Героя України. Фото: Уманська міська рада/Facebook

Звання Герой України є найвищою державною нагородою, яку присвоюють за визначний геройський вчинок. Люди, нагороджені цією відзнакою, мають право на особливі державні гарантії. Серед них передбачені грошові виплати, забезпечення житлом, звільнення від оплати комунальних послуг, безплатне лікування та транспортні пільги.

Про це повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Кому надають звання Герой України

Звання Герой України є найвищою державною відзнакою. Його присвоює Президент України за визначний геройський вчинок.

У виняткових випадках нагороду можуть присвоїти посмертно іноземцям, які отримали орден Героїв Небесної Сотні. Йдеться про людей, які здійснили визначний вчинок під час Революції Гідності у листопаді 2013 року — лютому 2014 року, захищаючи демократичні засади, права та свободи людини.

Для Героїв України держава передбачила широкий перелік пільг і соціальних гарантій.

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Які грошові виплати отримують Герої України

Героям України, нагородженим золотою зіркою, передбачена одноразова грошова допомога. Її розмір становить 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році ця сума дорівнює 166 400 грн.

Для Героїв України, які отримали золоту зірку за участь у бойових діях, також передбачена щомісячна виплата у розмірі трьох мінімальних зарплат.

Родини загиблих Героїв України можуть отримувати щомісячну допомогу, яка становить одну мінімальну зарплату.

Житлові пільги для Героїв України

Для Героїв України передбачено першочергове забезпечення житлом.

У серпні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, які отримали звання Герой України за героїчний вчинок під час російсько-української війни.

Якщо Герой України загинув, право на отримання житла можуть реалізувати члени його родини.

Водночас така гарантія не поширюється на людей, які отримали орден Держави.

Крім забезпечення житлом, Герої України мають право на:

безплатний капітальний ремонт квартири або будинку;

звільнення від оплати оформлення документів під час приватизації житла.

Комунальні та побутові пільги для Героїв України

Герої України мають право на звільнення від низки платежів, пов'язаних із житлом і побутом.

Зокрема, вони можуть не сплачувати за:

квартирну плату;

комунальні послуги;

скраплений газ у балонах для побутових потреб;

користування домашнім телефоном;

послуги позавідомчої охоронної сигналізації житла.

Безплатне лікування та інші медичні гарантії

Для Героїв України передбачені медичні пільги. Вони мають право на безплатне лікування, отримання ліків і санаторно-курортне оздоровлення.

Також держава гарантує безплатне виготовлення зубних протезів. Виняток становлять протези, виготовлені з дорогоцінних металів.

Які транспортні пільги передбачені

Герої України можуть отримувати компенсацію витрат на пальне. Її розмір відповідає 50 літрам пального на місяць.

Крім того, люди з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання, можуть першочергово та безплатно отримати автомобіль.

Таке авто надають на строк до десяти років. Після завершення цього періоду його можна замінити на нове.

Трудові та соціальні гарантії

Держава також передбачила для Героїв України додаткові гарантії у сфері праці та навчання.

Зокрема, вони мають:

переважне право залишитися на роботі під час скорочення штату;

право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

додаткову відпустку тривалістю до трьох тижнів;

можливість безплатно навчатися за місцем роботи, у державних і приватних навчальних закладах, а також на курсах.

Ці гарантії спрямовані на підтримку Героїв України, забезпечення їхніх соціальних потреб і полегшення доступу до житла, лікування та працевлаштування.

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