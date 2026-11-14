Орден "Золотая звезда" и удостоверение Героя Украины. Фото: Уманский городской совет/Facebook

Звание Герой Украины является высшей государственной наградой, присуждаемой за выдающийся героический поступок. Лица, удостоенные этой награды, имеют право на особые государственные гарантии. Среди них предусмотрены денежные выплаты, предоставление жилья, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатное лечение и транспортные льготы.

Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Кому присваивается звание Герой Украины

Звание Герой Украины является высшей государственной наградой. Его присваивает Президент Украины за выдающийся героический поступок.

В исключительных случаях награду могут присвоить посмертно иностранцам, удостоенным ордена Героев Небесной Сотни. Речь идет о людях, совершивших выдающийся поступок во время Революции Достоинства в ноябре 2013 года — феврале 2014 года, защищая демократические принципы, права и свободы человека.

Для Героев Украины государство предусмотрело широкий перечень льгот и социальных гарантий.

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Какие денежные выплаты получают Герои Украины

Героям Украины, награжденным золотой звездой, предусмотрена единовременная денежная помощь. Ее размер составляет 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма равна 166 400 грн.

Для Героев Украины, получивших золотую звезду за участие в боевых действиях, также предусмотрена ежемесячная выплата в размере трех минимальных зарплат.

Семьи погибших Героев Украины могут получать ежемесячное пособие, равное одной минимальной зарплате.

Жилищные льготы для Героев Украины

Для Героев Украины предусмотрено первоочередное обеспечение жильем.

В августе 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, получившим звание Герой Украины за героический поступок во время российско-украинской войны.

Если Герой Украины погиб, право на получение жилья могут реализовать члены его семьи.

В то же время такая гарантия не распространяется на людей, удостоенных ордена Государства.

Помимо предоставления жилья, Герои Украины имеют право на:

бесплатный капитальный ремонт квартиры или дома;

освобождение от оплаты оформления документов при приватизации жилья.

Коммунальные и бытовые льготы для Героев Украины

Герои Украины имеют право на освобождение от ряда платежей, связанных с жильем и бытом.

В частности, они могут не платить за:

квартирную плату;

коммунальные услуги;

сжиженный газ в баллонах для бытовых нужд;

пользование домашним телефоном;

услуги вневедомственной охранной сигнализации жилья.

Бесплатное лечение и другие медицинские гарантии

Для Героев Украины предусмотрены медицинские льготы. Они имеют право на бесплатное лечение, получение лекарств и санаторно-курортное оздоровление.

Также государство гарантирует бесплатное изготовление зубных протезов. Исключение составляют протезы, изготовленные из драгоценных металлов.

Какие транспортные льготы предусмотрены

Герои Украины могут получать компенсацию расходов на топливо. Ее размер соответствует 50 литрам топлива в месяц.

Кроме того, люди с инвалидностью, имеющие соответствующие медицинские показания, могут в первоочередном порядке и бесплатно получить автомобиль.

Такой автомобиль предоставляется на срок до десяти лет. По истечении этого срока его можно заменить на новый.

Трудовые и социальные гарантии

Государство также предусмотрело для Героев Украины дополнительные гарантии в сфере труда и образования.

В частности, они имеют:

преимущественное право остаться на работе при сокращении штата;

право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

дополнительный отпуск продолжительностью до трех недель;

возможность бесплатно обучаться по месту работы, в государственных и частных учебных заведениях, а также на курсах.

Эти гарантии направлены на поддержку Героев Украины, обеспечение их социальных потребностей и облегчение доступа к жилью, лечению и трудоустройству.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военных могут обязать отчитываться о доходах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предлагает оставить отсрочку для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, а для военнослужащих тыловых и административных подразделений предусмотреть декларирование в обычные сроки.

Также Новини.LIVE писали, какую помощь выплачивают военным при увольнении из армии. Для контрактников и кадровых военных ее размер зависит от выслуги лет и причины увольнения. Мобилизованным выплату рассчитывают по отдельным правилам.