Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве arrow

Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве

4 августа 2024 20:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Нужно ли пенсионеру сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении
Женщина работает на ноутбуке. Фото: vidawellness.co.uk
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Для улучшения своего финансового положения многие пенсионеры в Украине устраиваются на работу. При этом они обязаны сообщать о таких изменениях в Пенсионный фонд.

Новини.LIVE рассказывают, как сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы и почему это нужно делать.

Читайте также:

Как сообщать ПФУ об изменении статуса

Согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионер обязан уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в статусе. Обновить информацию о трудоустройстве или увольнении они должны в течение десяти дней с момента изменения статуса.

Это требование пенсионер подтверждает при оформлении пенсии, подписывая заявление и получая "Памятку пенсионера". Это важно для установления доплат и надбавок, которые могут быть предоставлены только неработающим пенсионерам.

Для подтверждения статуса неработающего пенсионера необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд, включая копию приказа о трудоустройстве или увольнении, трудовой книжки или гражданско-правового договора. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами Пенсионного фонда Украины или портала "Дія" с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, украинцам объяснили, на какие пенсии можно будет рассчитывать в будущем. Если ваша заработная плата составляет 15 тысяч гривен, то приблизительный размер пенсионной выплаты будет равен только 4608 грн.

Ранее в Пенсионном фонде Украины уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

пенсии работа Украина пенсионеры страхование Пенсионный Фонд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

20:34 Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

20:30 Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве

20:29 Отсутствие электроснабжения — при каких условиях в Одесской области могут применяться графики света

20:25 Отключение света — в Укрэнерго сообщили о планах на начало недели

20:22 В Киеве сотни людей собрались на акцию Free Azov, чтобы поддержать военнопленных

19:53 В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения Резерв+

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

20:34 Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

20:30 Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

20:29 Отсутствие электроснабжения — при каких условиях в Одесской области могут применяться графики света

20:25 Отключение света — в Укрэнерго сообщили о планах на начало недели

20:22 В Киеве сотни людей собрались на акцию Free Azov, чтобы поддержать военнопленных

19:53 В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения Резерв+

19:11 В населенных пунктах Украины из-за мобилизации стало мало мужчин, назревает любовный кризис, — NYT

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине