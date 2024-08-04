Нужно ли пенсионеру сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении

Женщина работает на ноутбуке. Фото: vidawellness.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для улучшения своего финансового положения многие пенсионеры в Украине устраиваются на работу. При этом они обязаны сообщать о таких изменениях в Пенсионный фонд.

Новини.LIVE рассказывают, как сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении с работы и почему это нужно делать.

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Как сообщать ПФУ об изменении статуса

Согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионер обязан уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в статусе. Обновить информацию о трудоустройстве или увольнении они должны в течение десяти дней с момента изменения статуса.

Это требование пенсионер подтверждает при оформлении пенсии, подписывая заявление и получая "Памятку пенсионера". Это важно для установления доплат и надбавок, которые могут быть предоставлены только неработающим пенсионерам.

Для подтверждения статуса неработающего пенсионера необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд, включая копию приказа о трудоустройстве или увольнении, трудовой книжки или гражданско-правового договора. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами Пенсионного фонда Украины или портала "Дія" с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, украинцам объяснили, на какие пенсии можно будет рассчитывать в будущем. Если ваша заработная плата составляет 15 тысяч гривен, то приблизительный размер пенсионной выплаты будет равен только 4608 грн.

Ранее в Пенсионном фонде Украины уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.