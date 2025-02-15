Виплати для бізнесу — кому дадуть три тисячі доларів

Пачка доларів у шухляді. Фото: УНІАН

Деяким громадянам України у 2025 році нададуть грант, розмір якого становить 3 тисячі доларів. Гроші, які перерахує благодійний фонд "Право на захист", надає швейцарський уряд.

Про це повідомляє прес-служба УВКБ ООН, яка є офіційним партнером БФ "Право на захист".

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Мова про програму підтримки, яка має назву "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств". Її створили для того, щоби надати підтримку бізнесу у Харківській області, який зазнає руйнувань та збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Так, у рамках програми 27 підприємців регіону зможуть отримати грант у розмірі 3 тисяч доларів.

Хто зможе отримати виплату

Стати учасником програми може бізнес, який фізично постраждав під час воєнних дій. Реєстрація бізнесу має бути у Харкові або в тій області, де не ведуться бойові дії. Також претенденти на грант повинні:

надати докази пошкодження бізнесу через війну;

скласти план відновлення діяльності з чітким баченням ринку та клієнтів;

мати попередній досвід в підприємництві.

"Усі заявники отримують офіційне повідомлення про результати відбору електронною поштою. Сповіщення здійснюється в період з 24-го по 28 лютого 2025 року, незалежно від результату заявки — як для успішних, так і для відхилених кандидатів", — зазначається у повідомленні.

Пріоритет матимуть підприємці, які створять нові робочі місця, а також вразливі українці. За гроші від благодійників можна буде придбати:

обладнання;

матеріали;

сировину або необхідний для відновлення бізнесу товар.

Усі охочі подати заявку на допомогу мають заповнити анкету до 16 лютого за посиланням.

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