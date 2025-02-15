Выплаты для бизнеса — кому дадут три тысячи долларов

Пачка долларов в ящике. Фото: УНИАН

Некоторым гражданам Украины в 2025 году предоставят грант, размер которого составляет 3 тысячи долларов. Деньги, которые перечислит благотворительный фонд "Право на защиту", предоставляет швейцарское правительство.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН, которая является официальным партнером БФ "Право на защиту".

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Речь о программе поддержки, которая называется "Право на бизнес: гранты на восстановление пострадавших микропредприятий". Ее создали для того, чтобы оказать поддержку бизнесу в Харьковской области, который испытывает разрушения и убытки в результате полномасштабного вторжения России.

Так, в рамках программы 27 предпринимателей региона смогут получить грант в размере 3 тысяч долларов.

Кто сможет получить выплату

Стать участником программы может бизнес, который физически пострадал во время военных действий. Регистрация бизнеса должна быть в Харькове или в той области, где не ведутся боевые действия. Также претенденты на грант должны:

предоставить доказательства повреждения бизнеса из-за войны;

составить план восстановления деятельности с четким видением рынка и клиентов;

иметь предыдущий опыт в предпринимательстве.

"Все заявители получают официальное уведомление о результатах отбора по электронной почте. Оповещение осуществляется в период с 24-го по 28 февраля 2025 года, независимо от результата заявки — как для успешных, так и для отклоненных кандидатов", — отмечается в сообщении.

Приоритет будет у предпринимателей, которые создадут новые рабочие места, а также уязвимые украинцы. За деньги от благотворителей можно будет приобрести:

оборудование;

материалы;

сырье или необходимый для восстановления бизнеса товар.

Все желающие подать заявку на помощь должны заполнить анкету до 16 февраля по ссылке.

Как сообщалось ранее, семьи погибших Героев могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства в 2025 году. Речь о льготах и единовременных выплатах.

Также мы писали, что УВКБ ООН выплатит украинцам из одного региона более 10 тыс. грн. Известно, кто именно может претендовать на помощь.