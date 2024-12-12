Выплаты от ООН — кто может получить 3,6 тыс. гривен

Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит последнюю в этом году регистрацию на предоставление денежной помощи в Киеве. Речь идет о выплатах на три месяца в 3,6 тыс. гривен для уязвимых слоев населения.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram.

Читайте также:

Условия предоставления денежной помощи

Регистрация на предоставление денежной помощи от УВКБ ООН в 2024 году вскоре подойдет к концу. Заявки будут принимать только до 13 декабря (включительно).

На каждого человека из семьи можно оформить по 10,8 тыс. гривен за три месяца (по 3,6 тыс. гривен в месяц). Размер пособия основывается на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период.

"Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на выплаты могут:

лица со статусом ВПЛ, которые перемещались за последние полгода;

граждане, вернувшиеся домой после выезда за границу после 24.02.2022;

лица, вернувшиеся после выезда в другие области.

Нужно иметь один из следующих критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей, где есть несовершеннолетние дети/проживают вместе с пожилыми лицами;

семью возглавляет одинокое пожилое лицо/несколько одиноких людей от 55 лет или воспитывающих малолетних детей;

семья имеет в своем составе один/несколько человек с особыми потребностями: серьезные болезни/инвалидность;

совокупный доход ежемесячно не больше суммы в 5,4 тыс. грн на одного человека;

не получали средства от благотворительных организаций ранее.

Что нужно для подачи заявки

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи. А именно:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка, дающая статус переселенца;

банковская карта;

свидетельство о рождении детей;

документ с удостоверением опеки над ребенком;

удостоверение/медицинская справка (если есть инвалидность или болезнь).

Нужно всем присутствовать на регистрации, кроме маломобильных лиц и малых детей.

До 13 декабря (включительно) сбор данных на программу денежной помощи будет осуществляться по предварительной записи по адресу Киев, ул. Малая Шияновская (предыдущее название — Немировича-Данченко), 14/13.

"С 16 декабря пункты сбора данных БФ "Право на защиту" прекращают принимать заявки на денежную помощь от УВКБ ООН до конца года. С 16 по 27 декабря пункт сбора данных по адресу г. Киев, ул. Малая Шияновская, 14/13 будет работать в формате консультирования с 9:00 до 16:00", — добавили организаторы.

Напомним, в Сумах можно подать заявку на получение гуманитарной помощи от фонда "Каритас Сумы". Продукты предоставят исключительно для переселенцев.

Также мы писали, что деньги от Агентства ООН по делам беженцев могут получить жители Хмельницкой области. Заявки будут принимать до 14 декабря.