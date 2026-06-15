Одиноким батькам в Україні виплачують допомогу: хто може отримати гроші

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одинокі матері та батьки в Україні мають право на фінансову підтримку на виховання дітей. Водночас існують причини, за яких виплати можуть припинити.

Кому і скільки платять на дітей у 2026 році, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Хто має право на допомогу

Розраховувати на виплати можуть самотні матері або батьки, які не одружені та вирощують дитину самотужки.

Також допомогу дають самотнім усиновлювачам, якщо в свідоцтві про народження дитини немає даних про другого з батьків або ж цей запис зроблено зі слів матері чи батька.

Крім того, виплати призначають батькам, які виховують дитину після смерті чоловіка чи дружини, але за умови, що вони не отримують державну пенсію по втраті годувальника.

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У Пенсійному фонді заспокоїли, що грошова компенсація вартості "Пакунка малюка" не враховується під час допомоги одиноким батькам.

Коли одруження не впливає на виплати

Якщо самотня мати або батько вирішать укласти шлюб, держава все одно продовжить платити дітям, які народилися чи були усиновлені до цього.

Однак гроші виплачуватимуть лише доти, доки новий чоловік або дружина офіційно не всиновить дитину.

Кому допомогу не призначать

Виплат не буде, якщо дитина повністю перебуває на державному утриманні.Також допомогу анулюють жінкам, які фактично живуть разом із батьком дитини, ділять із ним побут та разом ведуть господарство без реєстрації шлюбу.

До якого віку виплачують гроші

Право на допомогу мають діти до 18 років. Однак якщо дитина навчається на денному або дуальному відділенні у школі, профтехучилищі чи виші, виплати продовжать до випуску, але щонайбільше до 23 років.

Як розраховують розмір допомоги

Сума залежить від доходів сім'ї. Вона визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу. Допомогу виплачують на кожну дитину окремо.

Які документи необхідні

Для оформлення виплати потрібно подати заяву, документ, що посвідчує особу, декларацію про доходи та майновий стан, а також документи на дитину.

За потреби можуть додатково попросити довідки про доходи або рішення суду про усиновлення.

Подати документи можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через портал "Дія";

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

поштою;

через уповноваженого представника за довіреністю.

На який термін призначають допомогу

Виплати призначаються на шість місяців. Після завершення цього строку допомогу можна продовжити, якщо доходи та сімейні обставини не змінилися.

Якщо ж у вас змінився матеріальний стан або ви офіційно уклали шлюб, про це потрібно обов'язково сповістити Пенсійний фонд протягом десяти днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що сім’ї з дітьми, які мають тяжкі захворювання, можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину ще до оформлення інвалідності. Призначають їх на підставі медичного висновку, а оформити допомогу можна як онлайн через "Дію", так і у відділенні соцзахисту.

Також Новини.LIVE писали, що ЮНІСЕФ надає грошову допомогу родинам з дітьми у розмірі 6 500 гривень. Виплати охоплять майже 9 тисяч дітей у дев’яти областях України. Умови та деталі участі можна уточнити у Пенсійному фонді.